Löftets show – fixade segern åt Frölunda

Frölunda tappade 2-0 till 2-2. Då klev 17-årige Max Westergård fram med två soloprestationer och fixade 5-2-segern åt Göteborgs-laget.

Max Westergård (i mitten) serverade Nicklas Lasu till 3-2-målet.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Frölunda fick en smakstart mot Lausanne och gick tidigt upp i en 2-0-ledning. Båda målen signerades av Jacob Peterson som vid båda tillfällena stod för en fin aktion. Centern som gjorde mål även senast fortsätter alltså att visa fin form.

Göteborgarna var också det bättre laget i den första perioden.

Successivt åt sig däremot schweizarna in i matchen och i den andra akten tog de också över spelet. Det gav resultat när Erik Brännström, den tidigare NHL-svensken, skickade in sitt första mål för Lausanne. Backen fick chansen en bit upp i banan och hittade nätet med ett precist direktskott. Inte långt senare kom också 2-2 när Yannick Zehnder fick chansen.

I den tredje perioden återtog Frölunda ledningen. Max Westergård, född 2007, vann pucken i egen zon och satte sedan fart. Den finländska talangen serverade sedan Nicklas Lasu till 3-2-målet med dryga 14 minuter kvar att spela.

Kort därefter fixade samme Westergård 4-2 när han spelade fram Noah Hasa som utökade ledningen. Ett mål som punkterade matchen. Under slutskedet av matchen kom också 5-2 via Filip Cederqvist.

Det här var Frölundas andra raka seger i CHL. Därmed har de full pott efter två omgångar.

