Mathias Bromé satt utvisad när Frölunda avgjorde CHL-finalen.

Efteråt var Luleå-stjärnan irriterad över domslutet.

– Jag tycker det är rätt otroligt att ta den i overtime, säger Bromé till Viaplay.

Mathias Bromé var irriterad över utvisningen som ledde till Frölundas segermål. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån & Viaplay/Skärmdump

Luleå tog CHL-finalen till förlängning sedan Otto Leskinen kvitterat med 16 sekunder kvar av tredje perioden. Men det blev inte någon CHL-titel för norrbottningarna under tisdagskvällen. I stället kunde Frölunda avgöra matchen i förlängningen där Jere Innala blev segerskytt.

Det avgörande målet kom i powerplay där Frölunda fick spela fyra-mot-tre. Det var Luleåstjärnan Mathias Bromé som blev utvisad för ”holding the stick” på Frölundas Max Lindholm. Efter matchen var Bromé irriterad över domslutet som ledde till det avgörande målet.

– Det suger. Vi kvitterar när det är 16 sekunder kvar och ger det chansen för att vinna. Sedan att åka på den visningen som vi gör i tre-mot-tre… Jag tycker det är rätt otroligt att ta den i overtime, säger Bromé till Viaplay och fortsätter:

– Han lägger ju upp sin klubba under och jag ska vända åt andra hållet. Då fastnar han och sedan tappar han benen. Vill de (domarna) ta en visning på det, då gör de det. Jag tycker väl att den är hård att ta i det läget.

Mathias Bromé: ”Det är sjukt frustrerande”

Mathias Bromé fick i stället se Frölundas avgörande från utvisningsbåset.

– Jag fick ingen förklaring alls. Det är inte mycket att säga om det. De (domarna) tar beslut och det är vad det är liksom. Det är sjukt frustrerande att det blir mål där också, säger Bromé.

Precis som under OS i Milano avgjordes finalen med tre-mot-tre-spel, vilket väckte reaktioner. Bromé höll också med i kritiken om att det är ett ovärdigt sätt att avgöra en final.

– Vad ska jag säga? Det är inte min sak att avgöra vad det ska vara. Men min personliga åsikt är att det ska vara fem-mot-fem. Sedan är det inte jag som avgör sådana saker, säger Luleåstjärnan till Viaplay.

Source: Mathias Bromé @ Elite Prospects