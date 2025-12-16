Frölunda saknar flera spelare inför kvällens kvartsfinal i CHL.

Därför får juniorerna Måns Toresson och Mads Kongsbak Klyvø chansen mot Ingolstadt.

Måns Toresson och Mads Kongsbak Klyvø kliver in i Frölundas laguppställning. Foto: Bildbyrån

Frölunda är i förarsätet inför returmötet i CHL-kvartsfinalen mot tyska Ingolstadt. Innan landslagsuppehållet tog göteborgarna en 3-1-seger nere i Tyskland och har därför en fot i semifinalspelet i Champions Hockey League.

Till kvällens match i Scandinavium tvingas dock Frölunda klara sig utan flera tongivande spelare. På frånvarolistan finns målvakten Tobias Normann samt forwards Erik Thorell, Arttu Ruotsalainen, Ivar Stenberg och Max Westergård. Både Thorell och Ruotsalainen saknas på grund av skador medan Stenberg och Westergård är iväg för att spela JVM i USA.

Frölunda kastar därmed om i laget. Isac Born är tillbaka efter sin utlåning till Malmö och går nu rakt in i laget för spel i kvällens CHL-kvartsfinal. Sedan lyfter även Frölunda upp tre juniorer inför mötet med Ingolstadt.

Hugo Laring har varit utlånad till Vimmerby men får nu agera backup till Lasse Johansson i kvällens match. På forwardssidan plockar Frölunda in Måns Toresson och Mads Kongsbak Klyvø från juniorlaget. För Toresson, som är lagkapten för Frölundas U20-lag, blir detta hans första framträdande för A-laget den här säsongen. Han har gjort tolv mål och 23 poäng på 20 matcher i U20 Nationell. I kvällens match spelar han i fjärdekedjan med Nicklas Lasu och Isac Born.

Mads Kongsbak Klyvø, som valdes av Florida Panthers i sommarens NHL-draft, får också göra sin första match med A-laget för årets säsong. Dansken får chansen i andrakedjan tillsammans med Noah Hasa och Filip Cederqvist.

Så ställer Frölunda upp i CHL-kvartsfinalen: