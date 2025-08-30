Storhamar skräller i CHL genom att vinna mot tjeckiska storklubben Sparta Prag med 4-2.

Då låg svenskarna Jacob Berglund och Olle Liss bakom vinsten då Berglund sköt två mål och Liss stod för två assist.

Olle Liss och Jacob Berglund var framträdande i Storhamars skräll. Foto: Bildbyrån & Alamy

I fredags stod danska mästarna Odense Bulldogs för en jätteskräll i CHL genom att vinna med 4-3 mot tjeckiska Mountfield efter straffar.

Under lördagskvällen var det i stället Norges tur att skrälla mot tjeckiskt motstånd. De norska mästarna Storhamar stod nämligen för en riktigt stark skalp genom att besegra storklubben Sparta Prag med 4-2 hemma i Hamar. Förra året gick Sparta Prag till semifinal i CHL där de blev utslagna av Färjestad medan Storhamar inte gick vidare till slutspelet efter att ha fått en tuff lottning och inte tagit en enda trepoängare på de sex ligamatcherna. Men nu har de alltså redan bättrat sig jämfört med fjolåret.

Det var tjeckerna som tog ledningen i matchen men senare i första perioden kvitterade Storhamar, tack vare sin svenska stjärna. Jacob Berglund är lagkapten för Storhamar och satte 1-1 i powerplay efter att bland annat Olle Liss även stått för en assist till målet. Sparta Prag återtog sedan sin ledning bara 21 sekunder senare genom den förre Växjö-spelaren Roman Horák.

Jacob Berglund och Olle Liss låg bakom vändningen

I andra perioden stod dock Storhamar för en rejäl urladdning då de gick från 1-2 till 4-2. Först spelade Olle Liss elegant fram till 2-2-målet och därefter var det återigen Jacob Berglund som klev fram och satte 3-2 i powerplay. Hemmalaget gjorde sedan 4-2 med bara tolv sekunder kvar i perioden och de höll sedan tätt hela tredje perioden för att säkra en storartad vinst.

– Det känns otroligt bra och spelarna ska vara stolta hur de spelade, speciellt att vi kommer tillbaka efter att vi låg under. Vi spelar extremt solid hockey i långa perioder i dag, säger Storhamars tränare Petter Thoresen, pappa till Patrick Thoresen, i ett klipp på CHL:s YouTube-sida efter matchen och sätter sedan ord på vad vinsten betydde:

– Det är klart att jag värderar den här segern högt. Det är svårt att spela mot ett så bra lag och med tanke på att vi låg under är det ännu starkare av oss att vända och visa att Storhamar är att räkna med.

I Storhamar spelar, förutom Jacob Berglund och Olle Liss, även svenskarna Amil Krupic, Andreas Hjelm och Isac Skedung. Jacob Berglund har varit kapten för Storhamar sedan Patrick Thoresen lämnade 2024 och han är också en av lagets bästa spelare då han ständigt öser in mål och poäng då han spelar i klubben. Tidigare i år bytte Jacob Berglund landslag och spelade sedan även VM för Norge där han var en av deras bästa spelare med fem poäng på sju matcher.

Den tidigare Södertälje-kaptenen Andreas Hjelm har också gjort flera säsonger i Storhamar medan övriga svenskar, Olle Liss, Amil Krupic och Isac Skedung, är nya inför årets säsong. Storhamar ska senare i CHL-spelet ställas mot Brynäs.

Source: Storhamar @ Elite Prospects