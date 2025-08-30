Svenskens jättematch – i stora CHL-skrällen: ”Enastående”

Odense skrällde ordentligt i CHL-premiären mot Mountfield.

Danskarna straffbesegrade tjeckerna med 4–3 – efter 47 räddningar av Niklas Lundström.

– Vår målvakt var helt enastående, säger tränaren Jason O’Leary till CHL:s hemsida.

Niklas Lundström storspelade i Odenses skräll mot Mountfield.

Foto: Alamy (Montage)

Danska Odense var kraftigt nederlagstippade inför CHL-premiären mot tjeckiska Mountfield under fredagskvällen.

Då lyckades danskarna säkra en historisk första seger i CHL-sammanhang – till stor del tack vare ett storartat målvaktsspel signerat svenske burväktaren Niklas Lundström. Mountfield vann skottstatistiken med förkrossande 50–16, men tack vare 47 räddningar från Lundström lyckades Odense bjuda på en jätteskräll och vinna matchen med 4–3 efter straffar.

– Det var väldigt intensivt. Det här var en helt annan nivå för våra killar, men de gjorde ett bra jobb. De (Mountfield) gjorde en bra match, men vår målvakt var helt enastående. Vi visste att det skulle bli en tuff match, men alla höll sig lugna och gav inte upp, säger tränaren Jason O’Leary till CHL:s hemsida.

Blev danska mästare förra säsongen

Mountfield hade en 3–1-lednng halvvägs genom den tredje perioden, men två mål från Jonathan Brinkman i slutakten tog matchen vidare till förlängning och sedermera straffar. Där dröjde det till den sjätte straffomgången innan svenske Joakim Thelin kunde skjuta segern till Odense med straffläggningens enda mål.

– Jag är väldigt stolt över vårt lag. Vi gav aldrig upp och de var positiva hela vägen, det var precis vad vi behövde, säger O’Leary.

Niklas Lundström anslöt till Odense i december 2024 och vann 14 av 22 grundseriematcher med klubben förra säsongen. I slutspelet hjälpte han sedan klubben till att gå hela vägen och vinna det danska mästerskapet efter finalseger med 4–1 i matcher mot Herning.

I Odense finns förutom Lundström och Thelin även svenskarna Arvid Bergström och Kevin Karlsson samt Sebastian Fakt på ett try out-kontrakt.

Mountfield HK – Odense Bulldogs 3–4 e. str

Mountfield: Alex Tamasi, Ales Jergl, Oskars Batna.

Odense: Jonathan Brinkman (2), Georgs Golovkovs, Joakim Thelin (avgörande straff).