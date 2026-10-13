Liam Elfosson hittade nät i A-lagsdebuten.

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"Stämpla in för fan", utbrast Robert Ohlsson när han, för en vecka sedan, stod för en rejäl utskällning av sitt Frölunda i Champions Hockey League. Förlusten mot Liberec blev också den första av tre raka, med både Timrå och Björklöven på andra sidan senast i SHL.

Idag kom den efterlängtade studsen tillbaka till vinnarspåret – och det med råge.

I sista omgången innan slutspelet stod Bordeaux på andra sidan, ett lag som endast vunnit en match i den europeiska turneringen, och plötsligt trillade puckarna in i rasande takt.

Period ett avslutades med hela 4–0 på tavlan och 17-årige Bosse Meijer var minst sagt i händelsernas centrum.

2–0 kom nio minuter in efter att stortalangen intagit den farliga ytan och slagit in returen, och därefter vallade han även in 3–0 endast 36 sekunder senare, via Filip Cederqvist vänstra skridsko. Den sistnämnde skulle sedan fullborda ett hattrick i matchen när slutsiffrorna skrevs till hela 11–1.

– Vi tackar Frölunda för uppvisningen i Frölundaborg, sa Viaplays Niklas Jihde i slutet av sändningen.

Nätade i debuten: "Som en notorisk målskytt"

Dagen blev dock inte bara speciell för Cederqvist, eller Nicklas Lasu som i sin tur blev först till 100 matcher i CHL. 11–1-pucken innebar nämligen en sjunde målskytt för Göteborgslaget denna oktoberkväll, och det var inte vilken målsskytt som helst heller.

19-årige Liam Elofsson, uppkallad för att debutera, var den som sträckte armarna i skyn.

– Där har vi den, han gör mål i sin debut, 19-åringen, Hanhals tiidgare, till Frölunda. Nu gör han mål för mesta mästaren i CHL. Det där leendet smittar ju upp till läktarna. Han går ner på ett knä och sätter dit den som en notorisk målskytt, säger Jihde i sändningen.

Liam Elofsson står på hela 20 poäng (11+9) i Frölundas U20 denna säsong, men klev inte in i juniorverksamheten förrän till förra året. Succén då ledde till en snabb resa från Hanhals U20 till U19 och U20-landslaget.

Frölunda – Bordeaux: 11–1 (4–0, 3–1, 4–0)

Frölunda: Clarke (2), Meijer, Cederqvist (3), Fagemo, Dower Nilsson (2), Friberg, Elofsson.

Bordeaux: Guidoux.