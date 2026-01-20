Frölunda slår ut Brynäs – ställs mot Luleå i finalen

Vi har två svenska lag klara för CHL-final. Frölunda slog ut Brynäs med 2-2 på hemmaplan, och totalt 4-2. Nu väntar Luleå i finalen.

Isac Heens blev stor hjälte för Frölunda som slog ut Brynäs.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Frölunda vann med 2-0 mot Brynäs i Gävle och hade slagläge på hemmaplan. Brynäs kom däremot ut bra och såg revanschsugna ut från förödmjukelsen i lördags. Johannes Kinnvall satte sedan också ett 1-0-mål som gav bortalaget ännu mer energi.

Men Frölunda gnetade på och fick kvitteringen genom Isac Heens.

Brynäs tog dock återigen ledningen efter att Johan Larsson snappat upp en puck framför motståndarmålet. 2-1 var också ställningen efter en period.

I den andra perioden kom 2-2 via Isac Heens, som alltså klev fram med sitt andra mål för matchen. Efter det försökte Brynäs jaga för att komma ikapp på det totala resultatet. Den andra perioden blev däremot mållös i övrigt, precis som inledningen av den tredje.

Bortalaget tog sedan målvakten för att få tryck på Frölunda. Det skapades även ett par lägen men målet uteblev. Göteborgarna är därmed klara för final i CHL.

Där väntar nu Luleå. Matchen kommer att spelas i Göteborg i och med att Frölunda är det högst rankade laget. Frölunda har också chansen att vinna turneringen för femte gången.