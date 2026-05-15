Carlsson utslagen – efter galna konstmålet

Anaheim Ducks första slutspelsresa sedan 2018 är över. Leo Carlsson och gänget föll med 1–5 mot Vegas efter ett konstmål från Mitch Marner som får alla att häpna.

Mich Marner inledde målskyttet när Anaheim Ducks och Leo Carlsson blev utslagna.

Det blir svårt att inleda någon slutspelsmatch 2026 på ett mer läckert sätt än Mitch Marner gjorde inatt.

Efter en pass från egen zon, av William Karlsson, stod slutspelets poängkung för en individuell prestation av högsta betyg. Med en back på sig i friläget, höll han ifrån, stannade upp och petade in pucken i mål – mellan benen. Ett konststycke som får många att häpna på sociala medier.

– Jag gick mest på känsla där, då jag visste att jag hade Lacombe i ryggen. Det blev vad det blev, säger Marner i en TV-intervju efter slutsignalen.

Vegas ställs mot Colorado Avalanche

Vad som dessutom gör det bättre är att Vegas Golden Knights även gick vinnande ur bataljen. Med 5–1-segern i det sjätte mötet slår Vegas ut Anaheim Ducks och Leo Carlsson. Ett bra betyg, inte minst då dessa tidigare besegrat Edmonton Oilers, som dessförinnan varit i två raka Stanley Cup-finaler.

Brett Howden, i boxplay, Shea Theodore, i powerplay, utökade till 3–0 innan första paus. Därifrån svarade Anaheim i ett eget numerärt överläge, men närmare än så kom de aldrig. Pavel Dorofeyev punkterade mötet med 4–1 och 5–1 i sista perioden. Mål två, assisterat av Rasmus Andersson.

Vegas är nu klara för conference-final där Colorado Avalanche redan väntar. De slog ut Minnesota Wild över fem matcher, natten till torsdag.

