Avgör första finalmötet – med ansiktet

Lina Ljungblom och Montréal Victoire tar hem första finalmötet i PWHL. Men 3–2-målet, i förlängningen, gjordes inte på det sätt man skulle kunna tänka sig.

Två år i rad har Minnesota Frost fått lyfta Walter Cup. Titeln som går till vinnarna av den nordamerikanska proffsligan PWHL. I år kommer vi dock att få se en ny vinnare.

Inatt släpptes pucken för final ett mellan Montréal Victoire och Ottawa Charge. Ett möte som skulle kunna sluta i svensk hockeyhistoria om de förstnämnda tar hem det. I laget finns nämligen Lina Ljungblom, som i sådana fall blir första svensk att ta hem titeln.

Hur slutade då nattens match? Jo, med en seger för Ljungbloms Montréal. Men den satt långt inne.

Med 0–1 på tavlan och en period kvar vaknade hemmalaget. 1–1 från Abby Roque trillade in, men Ottawa svarade snabbt för att kliva upp till 2–1. Med tre sekunder kvar klev sedan Nicole Gosling fram och kvitterade. Förlängning väntade.

Väl där blev just Abby Roque hjälte, men på udda vis. Ett skott från blålinjen studsade upp i hennes ansikte och in i mål.

– Ärligt talat såg Maggie mig hela vägen där vid bortre stolpen. Som tur var träffade den mitt ansikte och gick in, säger Roque i intervju efter 3–2-matchen.