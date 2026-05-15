Detaljen bakom stortalangens show: ”Hockeygudarna”

Rasmus Dahlin och Buffalo Sabres är illa ute. Efter att stortalangen Ivan Demidov äntligen fått näta är Montréal Canadiens nu en seger ifrån conference-final.

– Han har några av de bästa skillsen jag sett, hyllar lagkamraten Juraj Slafkovsky efter nattens 6–3-seger.

Ivan Demidov och Montréal Canadiens är på väg att slå ut Rasmus Dahlin.

Med en ”game score” på 7.93, enligt HockeyStatCards, har Ivan Demidov varit en av Montréal Canadiens starkast lysande stjärnor i serien mot Buffalo Sabres. Men inatt hände något.

När gästerna såg till att säkra en 6–3-seger för att sätta sig i försarsätet mot Buffalo Sabres kom 20-åringens första mål i slutspelssammanhang. Något han minst sagt förtjänat, men inte kunnat göra förrän inatt. Och vilket tillfälle att göra det på, för nu har hans Canadiens chansen att avgöra serien på hemmaplan.

– Hockeygudarna bestämde att jag skulle göra mål i den här matchen, skrattar Demidov efter slutsignalen.

– Jag vet inte hur jag ska beskriva det, det var coolt att göra mål. Jag mår bra just nu. Jag hade många chanser i de andra matcherna och gjorde inga mål. Det lättar på pressen, fortsätter han.

Så vad var skillnaden denna kväll då? Jo, detaljerna i val av tejp.

Tejpvalet låg bakom första målet för Demidov

Efter nattens match uppmärksammar sidan ”Bardown” att Ivan Demidov spelat med svart tejp i samtliga mötena med Buffalo Sabres – fram till inatt. Med vit tejp skickade han in 6–3 som punkterade Buffalo Sabres hopp om en sen vändning i den tredje perioden.

– Han har några av de bästa skillsen jag sett. Han visade det idag och har visat det hela året, hyllar lagkamraten Juraj Slafkovsky.

– Han är en så begåvad offensiv spelare. Jag försöker säga åt honom att fortsätta spela på samma sätt. Han fick sina chanser och skapade mycket för andra spelare. Det var bara en tidsfråga, tillägger Lane Hutson.

För Buffalo Sabres är det bara att konstatera att man nu har kniven mot strupen. Detta trots att man faktiskt hade en 3–2-ledning efter första perioden inatt. Rasmus Dahlin och Mattias Samuelsson spelade båda fram till det tredje, från Konsta Helenius, men något mer firande blev det aldrig.