Tidigare Stanley Cup-mästaren har gått bort – blev 63 år

Tidigare NHL-backen och Stanley Cup-mästaren Paul Boutilier har avlidit, 63 år gammal. Det meddelade NHL Alumni Association under torsdagen. Boutilier spelade åtta säsonger i NHL och var en del av New York Islanders lag som vann Stanley Cup 1983 med svenskarna Tomas Jonsson, Stefan Persson, Anders Kallur och Mats Hallin.

Paul Boutilier blev 63 år. Foto: The Coaches Site/YouTube

Den tidigare NHL-backen och Stanley Cup-mästaren Paul Boutilier har avlidit vid 63 års ålder. Beskedet kom under torsdagen från NHL Alumni Association, som dock inte uppgav någon dödsorsak.

Boutilier spelade åtta säsonger i NHL och representerade bland annat New York Islanders, Boston Bruins, Minnesota North Stars, New York Rangers och Winnipeg Jets.

Under sin NHL-karriär noterades han för 27 mål och 83 assist, totalt 110 poäng, på 288 grundseriematcher. Han spelade dessutom 41 slutspelsmatcher och svarade där för tio poäng.

Boutilier draftades i första rundan av Islanders 1981 efter att ha slagit igenom i QMJHL med Sherbrooke Castors. Efter ytterligare en säsong i juniorligan debuterade han i NHL samma år, innan han på allvar etablerade sig i Islanders några säsonger senare.

Paul Boutilier vann JVM-guld med Kanada 1982

Han blev dessutom Stanley Cup-mästare med Islanders 1983, även om han endast spelade ett begränsat antal matcher under säsongen. Senare fortsatte karriären genom flera klubbar via tre olika trejder under 1980-talet.

Efter spelarkarriären arbetade Boutilier som tränare på college-, junior- och proffsnivå. Mest uppmärksammad blev hans tid som utvecklingstränare för Nashville Predators under säsongen 2013/14.

De senaste två åren arbetade han som rådgivare för Moncton Wildcats och Quebec Remparts i QMJHL.

Boutilier representerade även Kanada internationellt och var med i det kanadensiska lag som vann JVM-guld 1982.