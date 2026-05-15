Tidigare Stanley Cup-mästaren har gått bort – blev 63 år
Följ HockeySverige på
Google news
Tidigare NHL-backen och Stanley Cup-mästaren Paul Boutilier har avlidit, 63 år gammal. Det meddelade NHL Alumni Association under torsdagen. Boutilier spelade åtta säsonger i NHL och var en del av New York Islanders lag som vann Stanley Cup 1983 med svenskarna Tomas Jonsson, Stefan Persson, Anders Kallur och Mats Hallin.
Den tidigare NHL-backen och Stanley Cup-mästaren Paul Boutilier har avlidit vid 63 års ålder. Beskedet kom under torsdagen från NHL Alumni Association, som dock inte uppgav någon dödsorsak.
Boutilier spelade åtta säsonger i NHL och representerade bland annat New York Islanders, Boston Bruins, Minnesota North Stars, New York Rangers och Winnipeg Jets.
Under sin NHL-karriär noterades han för 27 mål och 83 assist, totalt 110 poäng, på 288 grundseriematcher. Han spelade dessutom 41 slutspelsmatcher och svarade där för tio poäng.
Boutilier draftades i första rundan av Islanders 1981 efter att ha slagit igenom i QMJHL med Sherbrooke Castors. Efter ytterligare en säsong i juniorligan debuterade han i NHL samma år, innan han på allvar etablerade sig i Islanders några säsonger senare.
Paul Boutilier vann JVM-guld med Kanada 1982
Han blev dessutom Stanley Cup-mästare med Islanders 1983, även om han endast spelade ett begränsat antal matcher under säsongen. Senare fortsatte karriären genom flera klubbar via tre olika trejder under 1980-talet.
Efter spelarkarriären arbetade Boutilier som tränare på college-, junior- och proffsnivå. Mest uppmärksammad blev hans tid som utvecklingstränare för Nashville Predators under säsongen 2013/14.
De senaste två åren arbetade han som rådgivare för Moncton Wildcats och Quebec Remparts i QMJHL.
Boutilier representerade även Kanada internationellt och var med i det kanadensiska lag som vann JVM-guld 1982.
Den här artikeln handlar om: