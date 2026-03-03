Frölunda är CHL-mästare återigen.

De vinner finalen mot Luleå med 3-2 efter förlängning sedan Jere Innala blivit hjälte i Scandinavium.

– De dominerar CHL på ett sätt som är i en helt annan galax än vad någon annan klubb kan göra, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist.

Frölunda är mästare i CHL igen – besegrar Luleå. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Senast en svensk klubb blev CHL-mästare var 2022 när Rögle BK vann över Tappara i finalen. Sedan dess har det blivit en finsk vinnare, Tappara 2023, och sedan två schweiziska mästare, Genève-Servette 2024 och ZSC Lions 2025. I år skulle det däremot trenden brytas och ett svenskt lag skulle få lyfta CHL-bucklan. Detta eftersom att det väntade en helsvensk final mellan Frölunda och Luleå.

Under den första upplagan av Champions Hockey League, 2014/15, möttes Frölunda och Luleå i en final som Luleå vann med 4-2 för att bli Europamästare. Den här gången fick däremot Frölunda revansch och vinner med 3-2 och får lyfta bucklan på hemmaplan.

Frölunda tog ledningen – efter O’Neills misstag

Det blev en relativt tillknäppt start på matchen med mycket fysiskt spel och få målchanser. Det stod därmed fortfarande 0-0 efter 20 minuters hockey. I andra perioden hettade dock matchen till allt mer och det var Frölunda som var det spelförande laget. Men Luleå var också farliga och skapade ett jätteläge som räddades av Tobias Normanns plockhandske. Luleå fick sedan ett bra läge att ta ledningen när de fick spela i powerplay. Men en felpassning av Brian O’Neill gjorde att Nicklas Lasu kunde kontra och veteranen sköt in 1-0 till hemmalaget i boxplay.

– För det första gör vi ett bra ”pk”, och gör egentligen det som vi har gjort hela säsongen. Vi sätter lagom press på dem i rätt läge och kunna styra dem på det sättet som vi vill. Sedan lyckas jag läsa en puck där i egen zon och det var skönt att kunna sätta dit den, säger Lasu till Viaplay i pausen.

När den tredje perioden började kunde däremot Luleå kvittera, lite från ingenstans. Mathias Bromé sköt ett skott från avstånd som styrdes in av Eetu Koivistoinen. Domarna valde att videogranska målet för att se om det var en hög klubba, men målet godkändes sedan och 1-1 var ett faktum. Frölunda fick sedan spela powerplay några minuter efter kvitteringen. Oskari Laaksonen delade ut en crosschecking i ryggen på Jacob Peterson som föll framåt till isen och fick med sig utvisningen.

Förlängning – sedan Luleå kvitterat med 16 sekunder kvar

I PP-spelet var det också Jacob Peterson som klev fram. Henrik Tömmernes sköt ett skott från blålinjen och Peterson stod på rätt ställe och styrde in pucken för 2-1 till göteborgarna i Scandinavium. Det blev sedan dramatiskt för Luleå fick spela powerplay med drygt fyra minuter kvar sedan Christian Folin blivit utvisad. Luleå tog sedan också ut målvakten Matteus Ward i jakten på en kvittering. Frölunda såg länge ut att klara läget men precis i slutsekunderna skulle ett 2-2-mål komma.

Brian O’Neill spelade över till Otto Leskinen som sköt upp pucken i första krysset bakom Normann med bara 16 sekunder kvar att spela. Frölunda utmanade beslutet för målvaktsinterference men Ben Tardif framför mål bedömdes inte störa Normann utan i stället godkändes målet. Därmed väntade förlängning i spel tre-mot-tre i Scandinavium.

Jere Innala avgör – Frölunda är CHL-mästare

I ”sudden death” blev det sedan ett öppet spel med chanser åt båda håll. Sedan fick Frölunda ett jätteläge att avgöra när Mathias Bromé blev utvisad för ”holding the stick” och hemmalaget fick spela powerplay, fyra-mot-tre. I powerplay kunde hemmalaget sedan också avgöra matchen.

Henrik Tömmernes spelade över till Jere Innala som drar till ett stenhårt direktskott som går in bakom Matteus Ward för 3-2 till Frölunda. Innala blev alltså hjälten som skjuter CHL-guldet till göteborgarna.

Frölunda vinner därmed Champions Hockey League för femte gången i historien, vilket är mest i turneringens historia. Inget annat lag har ens vunnit två gånger, men Frölunda har nu alltså fem titlar. De har tidigare också vunnit CHL-guld 2016, 2017, 2019 och 2020.

Frölunda – Luleå 3–2 OT (0-0,1-0,1-2,2-0)

Frölunda: Nicklas Lasu, Jacob Peterson, Jere Innala.

Luleå: Eetu Koivistoinen, Otto Leskinen.

