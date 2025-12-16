Brynäs promenerar till CHL-semifinal.

Erik Källgren storspelar i sin comeback och Brynäs vinner med 3-2 (8-3 totalt) mot finska KalPa.

Brynäs går vidare till CHL-semifinal – efter Erik Källgrens storspel. Foto: Bildbyrån (Montage)

Brynäs hade redan en fot i CHL-semifinalen efter att ha krossat KalPa med hela 5-1 i Gävle innan landslagsuppehållet. Under tisdagen möttes lagen igen – men den här gången i Finland.

Det blev däremot aldrig speciellt spännande. Visst, KalPa tog ledningen genom förre Linköpingsspelaren Jaakko Rissanen i powerplay och skapade också ett stort antal chanser i sin jakt på att komma ikapp. Men comebackande Erik Källgren stod på huvudet för Brynäs och stoppade nästan allt. När KalPa fick straff och chansen att reducera på nytt i andra perioden såg Källgren till att stoppa Teemu Hartikainen för att behålla Brynäs sammanlaga ledning.

Erik Källgren storspelade för Brynäs

I slutet av andra perioden punkterade sedan Brynäs tillställningen definitivt.

Lagkaptenen Johan Larsson kvitterade till 1-1 i powerplay efter en fin assist av Nicklas Bäckström. Med bara 20 sekunder kvar att spela kom även 1-2. Mattias Norlinder fick en stor yta och skicka in ledningsmålet för Brynäs. Inför tredje perioden stod det alltså sammanlagt 7-2 till Gävle-klubben som i princip redan hade säkrat semifinal-platsen.

KalPa snyggade sedan till siffrorna i tredje perioden med en kvittering till 2-2. Men detta var Brynäs kvartsfinal helt och hållet och de kom även att vinna kvällens kvartsfinal. Mattias Norlinder gjorde sitt andra mål i matchen för 2-3 i matchen, vilket även blev slutresultatet. KalPa vann skotten med hela 39-19 (!) men Erik Källgren räddade 37 skott i sin comeback för att se till att Brynäs kunde vinna.

Totalt vinner Brynäs dubbelmötet med hela 8-3 för att enkelt ta sig vidare till semifinal i Champions Hockey League. Där ställs de mot vinnaren mellan Frölunda och Ingolstadt.

KalPa – Brynäs 2–3 (1-0,0-2,1-1)

KalPa: Jaakko Rissanen, Konsta Kapanen.

Brynäs: Mattias Norlinder 2, Johan Larsson.

Brynäs vidare med resultatet 8-3 över de två kvartsfinalerna.

Source: CHAMPIONS-HL League Page @ Elite Prospects