Frölunda besegrar SC Bern med 4-3 i den sista CHL-omgången.

Då blev svenske Adam Reideborn utbytt för Bern efter Frölundas målfest i andra perioden.

Frölunda besegrar Adam Reideborns Bern i Frölundaborg. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Både Frölunda och SC Bern är redan klara för slutspel för Champions Hockey League och kvällens match i Frölundaborg var således enbart av akademiskt intresse.

Efter en mållös första period vaknade hemmalaget till liv ordentligt i andra perioden. Frölunda tog ledningen genom ett direktskott av Dominik Egli i powerplay. Sedan lossnade det rejält för SHL-serieledarna. Supertalangen Ivar Stenberg prickade dit 2-0 med ett välplacerat och vasst skott i krysset bakom Berns svenske målvakt Adam Reideborn. Bara 31 sekunder senare rasslade det till i nätet igen sedan Henrik Tömmernes sköt ett skott som ställde Reideborn och gick in i kassen.

Schweizarna, som förlitar sig mycket på lagets svenskar, kom dock att spräcka Tobias Normanns nolla. Det var ett helsvenskt samarbete för Bern i powerplay där Hardy Häman Aktell spelar över till Victor Ejdsell som sedan bryter in och lägger över till Emil Bemström som skjuter direkt för 3-1 i matchen. Innan paus skulle Frölunda däremot ta tillbaka sin tremålsledning efter ett mål av backen Filip Hasa.

Adam Reideborn utbytt när Frölunda vinner

4-1 inför tredje perioden och SC Bern ändrade därför om inför tredje perioden. Adam Reideborn blev utbytt och veterankeepern Sandro Zurkirchen klev i stället in mellan stolparna. Bern kom sedan in i matchen, återigen tack vare svenskarna. Emil Bemström fick en assist när Victor Ejdsell styrde in 4-2, bara 91 sekunder in i perioden. Bern hade även en 4-3-puck i nät bakom Tobias Normann men målet dömdes bort för en hög klubba.

Bortalaget kom sedan att få in ett tredje mål då Marco Müller reducerade till 4-3, men målet kom med bara nio sekunder kvar av tredje perioden. Bern hann därmed inte skapa något mer utan Frölunda kunde vinna även den sista matchen i CHL:s seriespel.

Frölunda HC går vidare till slutspel efter att ha vunnit fem av sex matcher i CHL så här långt. De ligger nu tvåa i CHL-tabellen men kan fortfarande passeras av finska KalPa som spelas i morgon.

Frölunda – SC Bern 4–3 (0-0,4-1,0-2)

Frölunda: Dominik Egli, Ivar Stenberg, Henrik Tömmernes, Filip Hasa.

Bern: Emil Bemström, Victor Ejdsell, Marco Müller.

Source: CHAMPIONS-HL League Page @ Elite Prospects