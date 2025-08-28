17-åring går rakt in i Luleås förstakedja

Luleå går i kväll in i CHL – och möter ett av de allra svåraste motstånden i Europa.

Då väljer man att ställa upp med 17-årige William Håkansson i förstakedjan.

Luleås William Håkansson under Luleå–Frölunda den 8 mars i Luleå.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / COP 159 / SE0285

Det är på torsdagen dags för Luleå att borsta av guldgrafittin från matchdräkten och starta en ny säsong.

På torsdagen väntar ett möte med ett av Europas allra bästa lag, EV Zug från Schweiz i Coop Norrbotten Arena.

På CHL:s hemsida har laguppställningen redan släppts och enligt hemsidan väljer tränare Thomas Berglund att lyfta in en riktig skräll i förstakedjan. Där tar nämligen William Håkansson plats, bredvid veteranen Erik Gustafsson.

Där går nyförvärvet in i laget

17-åringen är en del av en ovanligt ung förstakedja, där även Isac Hedqvist och Filip Eriksson tar plats, båda bara 20 år gamla.

William Håkansson har imponerat under försäsongen och efter seger mot Kärpät under försäsongen var Henrik Stridh imponerad.

Och William Håkansson målinriktad.

– Målet är att slå mig in. Det är det jag vill göra och därför jag spelar. Jag kommer göra allt för att lyckas med det, sade han då.

– Han har alla möjligheter att slå sig in, svarade den assisterande tränaren Henrik Stridh då till NSD.

Noterbart i övrigt är att SM-slutspelets MVP Frederic Allard tar plats i tredjelinan bredvid Neo Hirsch. Men också att Anton Levtchi tillsammans med nye landsmannen Heikki Liedes spelar på varsin sida av Pontus Andreasson. Detta i andralinan.