Rasar i tv mot utvisningen: ”Nej, men tjena!”

Tre Kronor Dam åkte på en klar förlust mot Schweiz i Euro Hockey Tour (0–4).

Vid ställningen 0–0 åkte Anna Kjellbin på en utvisning hon inte kunde förstå sig på.

– Om jag får inte spela så på en en mot etta vet jag inte vad jag ska göra, säger lagkaptenen i SVT:s sändning.

Kjellbin var frustrerad, men här i en match i Enköping med landslaget.

Foto: Bildbyrån

Den första perioden var inte den bästa för Tre Kronor Dam, men man skapade en del chanser. Däremot hände det en annan sak som skapade uppmärksamhet. Utvisningen på lagkaptenen Anna Kjellbin.

Det som hände var att 31-åringen försökte täcka en puckförande schweiziska på väg mot mål.

– Det kan man diskutera om det är utvisning, konstaterar expertkommentatorn Maria Rooth i SVT.

”Då vet jag inte vad jag ska göra”

Kjellbin själv förstod inte mycket.

– Nej, men tjena! Vad tycker ni? Om jag får inte spela så på en en mot etta vet jag inte vad jag ska göra, säger hon i SVT:s sändning.

Stjärnbacken spelar för Toronto Sceptres till vardags i PWHL och har vunnit SM-guld fem gånger, så väl med Linköping som Luleå.

Åkte på storförlust

Men Tre Kronor Dam lyckades aldrig spräcka nollan vid ställningen 0–0. I stället tog Schweiz ledningen efter ett vackert anfall i slutet av andra perioden. I den tredje perioden utökade man sedan tre gånger om, till sist blev det 4–0 till Schweiz efter ett mål i tom bur.

Sverige – Schweiz 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

Målskyttar: Alina Müller x2, Alina Marti, Laura Zimmermann