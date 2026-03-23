Tung finalförlust för Damkronornas stjärntrio

Nej, det blev ingen drömavslutning på säsongen för Hilda Svensson, Mira Jungåker och Jenna Raunio. På söndagen förlorade de den amerikanska collegefinalen med sitt Ohio State mot Wisconsin – efter ett sent avgörande.

Wisconsin i vita tröjor besegrade Ohio State i damernas collegefinal. Foto: Nick Wosika/Icon Sportswire via AP Images

För fjärde året i rad gjorde Ohio State University och Wisconsin upp om det amerikanska collegemästerskapet på damsidan. Och för andra året i rad var det Wisconsin som tog hem titeln. Det blev seger med 3–2 efter att Claire Enright skjutit segermålet med drygt sex minuter kvar av den tredje perioden.

Därmed tvingades den tidigare HV71-trion Hilda Svensson, Mira Jungåker och Jenna Raunio genomlida ännu en smärtsam förlust. Förra månaden gick de miste om ett OS-brons efter att Damkronorna förlorat matchen om tredjeplatsen mot Schweiz i Milano efter förlängning.

I söndagens final hade Wisconsin med sig en 2–0-ledning in i tredje perioden. Där spelade Jungåker och Svensson fram Kassidy Carmichael till en tidig 1–2-reducering varpå Jocelyn Amos kvitterade bara två minuter senare. Claire Enright tog dock vinden ur Ohios segel med sitt mål och säkrade Wisconsins nionde mästerskapstitel på damsidan. Det här är andra gången de vinner NCAA-titeln ”back-to-back” efter att man lyckats göra det 2017 och 2018 också.

”IT’S A GREAT DAY FOR HOCKEY. IT’S A GREAT DAY FOR YOUR NINTH NATIONAL CHAMPIONSHIP.” 👏#WFrozenFour x 🎥 ESPNU / @BadgerWHockey pic.twitter.com/4EULC3rPZc — NCAA Ice Hockey (@NCAAIceHockey) March 22, 2026

Hilda Svensson med historiskt stark säsong

För Hilda Svensson får den första säsongen i Nordamerika betecknas som en stor framgång. 19-åringen från Oskarshamn stannar på 52 poäng (18+34) på 33 matcher och slutar sexa i den totala poängligan. Legendarerna Maria Rooth och Erika Holst är de enda svenskarna som producerat fler poäng i NCAA under en säsong.

Mira Jungåker, 20, lyckades å sin sida stå för den poängmässigt sett nästa bästa säsongen av en svensk back i NCAA. Hon stod för 25 poäng (6+19) på 29 matcher under sin andra säsong i USA. Endast Pernilla Burholm (27 poäng säsongen 1999/2000) har mäktat med fler.

Jenna Raunio, 19, gjorde 14 poäng (1+13) på 26 matcher under sin första säsong med Ohio State University.

Source: NCAA-W Scoring Leaders @ Elite Prospects