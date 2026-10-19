Wilmer Skoog satte i natt sitt första mål för Grand Rapids Griffins.

Foto: Ronnie Rönnkvist & AHL/Skärmdump

"Vi pratade om några olika alternativ, men Detroit kändes bra och jag ser fram emot det"

Så sade Wilmer Skoog till Hockeysverige.se i somras efter att han bytt från Florida Panthers till Detroit Red Wings inför årets säsong. Därefter har Skoog anslutit till Detroits organisation där AHL-svensken gjort sig hemmastadd i farmarlaget Grand Rapids Griffins.

Efter att ha gått mållös från sina första sex matcher i nya klubben spräckte Skoog i natt nollan för Griffins. Han klev fram i powerplay och styrde in pucken precis framför målet sedan Noah Dower Nilsson, ny från Frölunda , stått för förarbetet.

– Det känns bra och det var kul att göra mål. Det var en bra framspelning av Noah, eller hela spelet var bra där. Han såg mig vid bortre stolpen och sedan hade jag öppet mål. Det var bara att lägga in den och det var skönt att se den gå in, säger Skoog till media efteråt .

Wilmer Skoog om första tiden i Grand Rapids Griffins

Wilmer Skoog har nu noterats för tre poäng (1+2) på sina sju första matcher i Grand Rapids Griffins. I och med assisten har Noah Dower Nilsson, som tagit steget från SHL till Nordamerika, också gjort tre poäng (0+3) på sina första sju matcher i farmarligan men talangen väntar fortsatt på sitt första mål.

27-årige Skoog kommer från Stockholm och spelade juniorhockey i Djurgården och Västerås innan han flyttade till USA i ung ålder. Efter att ha tagit vägen via juniorligan NAHL och collegeligan NCAA tog han steget till AHL 2023. Han har därefter gjort 95 poäng på 189 matcher i farmarligan. Förra året fick Wilmer Skoog göra NHL -debut och spelade tre matcher för Florida Panthers.

Inför årets säsong har Skoog dock bytt klubb för första gången sedan han tog steget till proffshockeyn.

– Allt har varit väldigt bra. Jag såg fram emot en nystart och att få komma till en annan klubb med nya lagkamrater. Så har det också varit så jag är nöjd. Jag ser fram emot fler nya utmaningar här under säsongen. Allt har varit bra så här långt, säger han.

Grand Rapids Griffins vann nattens match med 5-1 mot Rockford IceHogs. Skoog var inte ensam svensk målskytt i matchen utan även backen William Lagesson nätade för Griffins och han har nu fått en fin start med fem poäng (3+2) på sju matcher.