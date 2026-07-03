Så hamnade svensken i Detroit: "Blev lite förvånad"

Wilmer Skoog bytte Florida mot Detroit under free agency.

Foto: Marta Lavandier/AP Photo & Ronnie Rönnkvist.

BROMMA (HOCKEYSVERIGE.SE)

I slutet av den senaste säsongen gjorde Wilmer Skoog NHL-debut med Florida. Men till kommande säsong blir det klubbyte för den Tyresö/Hanviken-fostrade forwarden. Han skrivit på för Detroit Red Wings.

– Florida Panthers släppte mina rättigheter, så vi kikade runt lite. Då kändes Detroit som en bra möjlighet och en ny utmaning, så det ska bli väldigt kul att komma dit, säger 26-åringen när hockeysverige.se träffar honom efter ett ispass på Stora Mossen.

Blev det en besvikelse när Florida släppte rättigheterna?

– Besvikelse var det väl inte, men jag blev lite förvånad. Jag såg sedan mest möjligheter att kunna prata med andra lag och se var intresse fanns.

Wilmer Skoog valde Detroit Red Wings

Det fanns också intresse från andra klubbar.

– Vi pratade om några olika alternativ, men Detroit kändes bra och jag ser fram emot det.

Detroit var senast i slutspel 2016, men att gå till en klubb som haft det tufft de senaste tio åren är inget som Wilmer Skoog ser som negativt.

– Det är nya utmaningar och jag hoppas kunna vara en del av och bidra till att vi förhoppningsvis ska ta oss till slutspel. Det är en process hela tiden, även för alla spelare.

– Jag tycker att det mer handlar om var jag ser möjligheter för mig själv. Lite vad de säger och vad jag själv tycker och tror. Jag tycker att det känns som en bra "fit".

Lucas Raymond är en av de stora stjärnorna i Detroit.

Foto: Bildbyrån.

Nicklas Lidström, Henrik Zetterberg, Lucas Raymond, Niklas Kronwall, Tomas Holmström – och nu Wilmer Skoog.

– (Skratt) Det är skitkul. Alla vet att det har varit många svenskar där och att det fortfarande finns det. Jag ser fram emot att bli en del av det och lära känna grabbarna i Detroits organisation.

Går i svenskarnas fotspår

Med tanke på alla svenskar som spelat där – betydde Detroit något speciellt för dig under uppväxten?

– Jag har alltid sett upp till "Lidas" och alla de där. Jag har personligen aldrig haft något favoritlag i NHL, men jag vet att några polare har Detroit som favoritlag och gick omkring med kepsar och tröjor därifrån. De är nöjda nu. Jag skickade något meddelande när allt var klart och fick bara glada miner som svar.

Har några från klubben hört av sig?

– Nej, men det hände i går kväll (läs: i förrgår). Nu har jag varit på is och inte heller kollat telefonen …

Wilmer Skoog är hemma i Stockholm just nu.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Wilmer Skoog kollar lite snabbt i mobilen.

– Nej, ingen ännu.

Vilka förväntningar har du på tiden i Detroit?

– Att fortsätta utvecklas, ha kul, förhoppningsvis få spela fler NHL-matcher och göra det bra. Det var ju väldigt roligt i slutet av förra säsongen med Florida.'

Debuten i NHL: "Hektiska 24 timmar"

Räknar du med att inleda säsongen i farmarlaget Grand Rapids?

– Jag räknar med att göra mitt bästa. Hur det sedan blir är ingenting jag tänker på. Det handlar om min prestation. Sedan får jag se vad som händer.

När åker du över?

– Jag vet faktiskt inte, men jag skulle gissa runt den 5–10 september.

Wilmer Skoog i AHL.

Foto: Alamy.

Wilmer Skoog flyttade över till USA redan 2018, men det skulle dröja till mitten av april 2026 innan han debuterade i NHL.

– Det var grymt kul och hektiska 24 timmar med allt vi skulle göra. Jag hade ingen aning om vad som väntade.

– Jag och (sambon) Emma flög tillsammans till Toronto den 11 april. Sedan var det match där på kvällen. Vi kom till Toronto runt halv två. Sedan var det bara att vila lite för att på kvällen gå in och köra. Det var skitkul och jag tycker att det gick bra.

Hur kändes det i magen när du klev in på isen?

– Det var väl lite fjärilar, skrattar Wilmer Skoog.

– Andra matchen var hemma mot Rangers. Också kul, och det var min första hemmamatch i Florida. Vi vann alla tre matcherna jag spelade, så det var roligt att få vinna lite matcher där.

– Dessutom var det många uppkallade från Charlotte till de matcherna. Det var kul att få göra det tillsammans med dem. Många gjorde sina första poäng och någon gjorde sitt första mål.

"Därför jag blev förvånad"

Du fick beröm för dina prestationer i dina matcher, men du sa tidigare att du var förvånad när Florida släppte dina rättigheter. Vilka förväntningar hade du på den kommande säsongen?

– Florida hade väl inte sagt något speciellt till mig, utan mer pratat med min agent. Jag hade blivit informerad om att jag skulle kunna förvänta mig att bli erbjuden ett kontrakt. Det var egentligen därför jag blev förvånad, eftersom det var vad jag hade hört.

Wilmer Skoog.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Har du upplevt att intresset kring dig ökat efter att du gjort dina tre NHL-matcher?

– Lite grann kanske, men inget märkvärdigt.

Kommer du sakna värmen i Florida?

– Florida, precis som Charlotte, hade bra väder. Klart att jag kommer sakna det.

– Jag hade det bra i Charlotte. Det var en bra stad och bra grabbar, och vi kommer att sakna det. Men nu ser jag fram emot något nytt, avslutar Wilmer Skoog.