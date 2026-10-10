Doldisbackens första mål – på ett och ett halvt år

Viking Gustafsson Nyberg.

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Viking Gustafsson Nyberg har aldrig spelat seniorhockey och draftades aldrig av någon NHL -klubb. Trots det har 23-åringen från Stockholm börjat göra ett avtryck i den nordamerikanska proffshockeyn.

Redan förra säsongen fick Gustafsson Nyberg debutera i NHL med Minnesota Wild efter att ha lämnat University of Connecticut under våren och nu har den svenske doldisbacken öppnat sitt målkonto i den nordamerikanska proffshockeyn.

Första målet – på ett och ett halvt år

I nattens 1–2-förlust mot Rockford IceHogs blev Gustafsson Nyberg den enda målskytten för hemmalaget Iowa Wild, då han i den andra perioden plockade upp en retur och från skarp vinkel överlistade Stanislav Berezjnoj i Rockford-målet.

Målet var Gustafsson Nybergs första fullträff i AHL och hans första mål sedan den 2 mars 2025, då han blev målskytt för University of Connecticut i en storseger mot Northeastern University.

Skrev NHL-kontrakt i våras

Den 23-årige backen har Värmdö som moderklubb och spelade även tre säsonger i Nacka, innan han 2021 flyttade till Leksand för spel i klubbens U20-lag. Där spelade han två säsonger innan han flyttade vidare till USA för spel i collegeligan, där han under första säsongen spelade med Northern Michigan University innan han säsongen 2024/25 bytte skola till University of Connecticut.

Gustafsson Nyberg spenderade två säsonger i Connecticut innan han i våras skrev på ett NHL-kontrakt med Minnesota Wild, där han i mitten av april spelade två NHL-matcher mot St. Louis och Anaheim.

Se målet i videospelaren ovan.