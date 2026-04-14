Spelade mest av alla – i NHL-debuten: ”Fantastiskt”

För en vecka sedan skrev han ett tryout-kontrakt med Minnesota Wild. Nu har 22-årige Viking Gustafsson Nyberg plötsligt gjort sin NHL-debut.

– Jag är bara glad att min familj är här för att uppleva det, det var jättekul, säger svensken till media eter 3–6-matchen.

Viking Gustafsson Nyberg har nu fått sin NHL-debut överstökad.

I väntan på Stanley Cup-slutspelet valde Minnesota Wild att vila fler av sina nyckelspelare till nattens möte med St. Louis Blues. Detta inklusive Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin. Då fick en viss Viking Gustafsson Nyberg chansen att visa upp sig för första gången i NHL.

Collegesvensken som blev klar på tryout så sent som för en vecka sedan klev in i ett tredje backpar och spelade hela 21:57 minuter i debuten.

Mötet slutade i en 3–6-förlust, men med den snabba resan från University of Connecticut, blev det hela ändå extra speciellt för 22-årige stockholmaren. På läktaren fanns familjen, ditrest från Sverige, för att följa vad som endast var Vikings tredje proffsmatch i karriären.

– Det var superspännande. Jag är bara glad att min familj är här för att uppleva det, det var jättekul, säger Viking Gustafsson Nyberg till media efteråt och fortsätter.

– Det är klart det är lite nervöst i början, men när man fått de första bytena ur vägen kommer man in i en rytm. Det var svårt först att vänja sig vid farten och fysiken, och en sak jag märkte var att när du tappar pucken straffar de en mer. Annars kändes det som att jag kom in i det rätt bra.

Spelade mest av alla: ”Han gjorde ett bra jobb”

Även nye tränaren John Hynes gillade vad han såg, vilket speltiden i sig vittnade om. Faktum är att ingen annan Minnesota-spelaren noterades för fler minuter än doldis-svensken.

– Det var fantastiskt att se honom, jag är väldigt glad för hans skull. Första NHL-matchen är alltid speciell. Han kom in och gjorde ett bra jobb, bra skridskoåkare, bra storlek, och jag tycker att han flyttade pucken bra. Han gjorde ett bra jobb, säger Hynes till media.

Grundserien 2025/26 avslutas nu med ett hemmamöte mot Anaheim Ducks där Gustafsson Nyberg återigen kan få spela.

– Jag tror att det är en nio timmar lång bilresa, men de åker upp dit, säger han om familjen.

Både Otto Stenberg och Theo Lindstein slog på andra sidan till för St. Louis Blues.

