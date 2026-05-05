Lindboms storform – räddade AHL-laget

Carl Lindbom fortsätter att storspela i AHL-slutspelet. Inatt gav det också utdelning i form av en 4–3-seger – och starka reaktioner.

Det är inte bara Vegas Golden Knights som tuggar på efter grundserien 2025/26. I AHL-lagens jakt på Calder Cup är nämligen deras Henderson Silver Knights med i kampen. Det mycket tack vare en viss svensk målvakt vid namn Carl Lindbom.

22-åringen stod för avgörande insatser redan i play in-mötet med San Jose Barracuda, men har nu växlat upp ytterligare.

32 räddningar och 97 procent i första åttondelen mot Colorado Eagles räckte inte för seger senast. Inatt utnyttjade dock lagkamraterna den chans Lindbom gav dem och avgjorde till 4–3, via övertid. Den tidigare DIF-målvakten fick 39 skott på sig och klev alltså av isen med 92,3 i räddningsprocent. Ungefär samma snitt som han hållit under hela säsongen, både över 35 grundseriematcher, och i de fyra första slutspelsmatcherna.

Svenskens storspel uppmärksammas även på sociala medier – av X-konton i båda lag. Se bilden ovan.

Lindbom var en av AHL:s bästa målvakter redan under sitt första år i Nordamerika. Under denna säsong har han dock tagit nya kliv och dessutom fått testa på NHL-isen. Över de åtta matcherna där uppe står han på 87,3 i räddningsprocent. Ett första steg mot att etablera sig på den stora scenen.

Slutspelsserien är nu utjämnad till 1–1 och går vidare till Colorado med nästa möte, natten till torsdag, svensk tid.

