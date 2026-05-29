Chicago Wolves vinner första mötet av AHL-konferensfinalen mot Colorado Eagles. Det efter att Noel Gunler satt det avgörande 3-2-målet.

Noel Gunler jublar efter sitt avgörande mål för Chicago Wolves i AHL-slutspelet. Foto: AHL (skärmdump/montage).

Det är inte bara Carolina Hurricanes som är framme i en konferensfinal 2026. Inatt klev nämligen organisationens AHL-lag, Chicago Wolves, även ut på isen för möte nummer ett mot Colorado Eagles. Ett möte som man i slutändan gick segrande ur med 3–2 – efter avgörande av Noel Gunler.

Den 24-årige forwarden parkerade vid den bortre stolpen, i den andra perioden, och styrde enkelt in 3–2. Passen kom från Skyler Brind’Amour, med en sekund kvar av powerplay.

Chicago Wolves höll sedan ifrån i den tredje perioden för att göra Gunler till matchvinnare. Barre-Boulet och Nielsen blev de enda målskyttarna för Colorado Eagles, även de i powerplay, precis som samtliga fem mål i matchen. Vid det första, som inledde målskyttet i sjätte minuten, noterades svenske Felix Unger Sörum för en assistpoäng. Robidas var målskytten.

20-årige Felix Unger Sörum står på nio poäng över sina tio matcher i Calder Cup-slutspelet. Noel Gunler står på tre, i och med denna andra fullträff.

Uppgifter: Noel Gunler klar för Djurgården

Noel Gunler, fostrad i Luleå, väntas flytta hem till Sverige efter denna säsong. Åtminstone enligt tidigare uppgifter.

Trots anbud från Luleå, har dock Expressen skrivit att forwarden är klar för Djurgården istället. Det efter tre hela säsonger i AHL, samt ett lån till Finland och Kärpät. Gunler har, kort sagt, inte riktigt fått fäste på så sätt att Carolina Hurricanes valt att lyfta upp honom till NHL.

Noel Gunler har spelat ett junior-VM för Sverige och draftades av Carolina Hurricanes i andrarundan 2020.

Colorado Eagles – Chicago Wolves: 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

Colorado: Alex Barre-Boulet, Tristen Nielsen.

Chicago: Justin Robidas, Bradly Nadeau, Noel Gunler.

