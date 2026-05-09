TV: Vidare – efter Sandin-Pellikkas solomål

Axel Sandin-Pellikka har nu gjort sitt första slutspels-mål i Nordamerika. Och det genom en soloräd när kvartsfinalplatsen säkrades i AHL.

Svenskarna i Detroit Red Wings farmarlag, Grand Rapids Griffins, har nu säkrat en kvartsfinalplats i jakten på Calder Cup. Sista spiken mot Manitoba Moose sattes inatt med en 5–2-seger. Erik Gustafsson stod för två assist, Michael Brandsegg Nygård med ett mål, men lenast händer för dagen hade Axel Sandin-Pellikka.

Den tidigare Skellefteå-backen, nere i AHL efter sina 68 matcher med Detroit, stod för ett solo-mål till 2–1.

Griffins började om bakifrån i sitt powerplay, men istället för att stanna upp och lugna ner, plockade Sandin-Pellikka upp pucken i mittzon och dribblade förbi hela Manitoba-försvaret. Därefter lyfte han enkelt in pucken bakom målvakten och kunde jubla över sitt första i slutspelet.

Första slutspelsmålet i Nordamerika: ”Tar över”

Faktum är dock att detta även var den 21-årige backens första slutspelsmatch någonsin i Nordamerika. Detta då inhoppet i AHL, förra året, inte gav någon utdelning, och Detroits säsong tog slut tidigt.

– Sandin-Pellikka verkar ha tagit kliv där uppe. Han kommer ner och tar över matchbilder här när han vill, sa svenske lagkamraten Gabriel Seger till hockeysverige.se i slutet av mars.

Utöver de tidigare nämnda fanns även Anton Johansson, William Lagesson och William Wallinder på isen vid avancemanget.

