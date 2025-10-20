Theo Lindstein har fått en stark start i AHL. Under söndagen klev talangen fram med 1+1 – och gjorde därmed sitt första mål i Nordamerika.

Theo Lindstein har introducerat sig i AHL.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Förra säsongen blev det nio poäng på 44 matcher i SHL för Brynäs. Efter finalförlusten vale Theo Lindstein att åka över till Nordamerika för spela i AHL med Springfield Thunderbirds, St. Louis Blues farmarlag. Där har talangen nu också fått en fin start.

Efter att ha gjort en assist i debuten kom under söndagen första målet.

Det var i bortamatchen mot Hershey Bears som han först spelade fram till Matt Luffs 3-0-mål, för att sedan själv göra 5-1 i slutet av den andra perioden. Ett mål som också blev matchens sista. Även Dalibor Dvorsky och Otto Stenberg skrev in sig i poängprotokollet för Springfield.

För Theo Lindsteins del har det nu blivit tre poäng på tre matcher i AHL så här långt. Backen har under många år ansetts vara en av Sveriges främsta 05:or och spelade bland annat både dubbla U18- och junior-VM. Säsongen 23/24 var han också med och spelade upp Brynäs i SHL.

St. Louis Blues valde svensken som spelare nummer 29 år 2023 och valde att skriva kontrakt med honom i våras.

Source: Theo Lindstein @ Elite Prospects