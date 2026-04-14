Svenskduon avslutar säsongen i AHL

St. Louis Blues missar slutspel.

Med två omgångar kvar står det klart att svenskduon Otto Stenberg och Theo Lindstein avslutar säsongen i AHL-laget Springfield Thunderbirds.

Två omgångar återstår i NHL. För St. Louis Blues är slutspelsfönstret nu stängt. Med sju poäng upp och bara två matcher kvar att spela får man ställa in sig på golfsäsong.

Nu står det klart att Otto Stenberg och Theo Lindstein flyttas ned till AHL-laget Springfield Thunderbirds. På schemat står en potentiell slutspelsavgörande match, då man ställs mot Lehigh Valley Phantoms (Philadelphia Flyers farmarlag). Med seger säkrar man sin plats i Calder Cup-slutspelet med två omgångar kvar att spela. Då möter man ett riktigt svensklag.

Jack Berglund, Oscar Eklind (som idag ryktats vara klar för Malmö Redhawks), Adam Ginning och Helge Grans väntas stå på andra sidan.

Det är gott om svenskar även i Springfield och Simon Robertsson, Calle Rosén och Leo Lööf får därmed sällskap.

Såväl Lindstein som Stenberg har spenderat en stor del av säsongen i AHL. Otto Stenberg har stått för 15 poäng på 33 matcher och Theo Lindstein för 14 på 56 framträdanden. De tidigare JVM-stjärnorna får därmed återvända dit.