TV: Succé för svensken – 17 matcher senare

För första gången sedan 20 februari klev Filip Bystedt ut på isen inatt.

Nio minuter senare hade han jublat för sitt första mål, och efter dryga 50, en 6–3-seger.

När Filip Bystedt åkte på sin skada i slutet av februari hade han gjort poäng fyra matcher i rad och klivit upp på tio mål och 18 assist över sina 44 matcher under 2024/25. 17 matcher hann det tidigare Linköpingslöftet sedan missa med AHL-laget San José Barracuda, innan han inatt gjorde comeback.



Med 9.14 på klockan blev det tydligt att 21-åringen skulle fortsätta på inslagen väg.



Efter en vunnen tackling i offensiv zon mot Colorado Eagles fick den tidigare JVM-forwarden pucken till sig i slottet. Han skickade iväg en till synes ofarlig backhand mot mål, men firade inom kort 1–0 i matchen med sina lagkamrater.



Colorado vände sedan matchen till 3–2, men tidigt i den tredje perioden noterades Bystedt för sin andra poäng i matchen då lagkamraten Patrick Giles skickade in 4–3 för San José Sharks ”farmarlag”. Målet avgjorde mötet som sedan rann iväg till 6–3.

Med på isen för att fira både seger och succécomeback för Bystedt var även HV71-produkten, Axel Landén, som åkt över till Nordamerika efter att han avslutat säsongen på lån i IK Oskarshamn.



Mötet med Colorado var Landéns första i AHL och Nordamerika. Dessförinnan hade han ställt upp i åtta slutspelsmatcher i Hockeyallsvenskan, på lån från HV71. 20-åringen valdes av San Jose Sharks i NHL-draften 2023 och har nu åkt över på ett try out-kontrakt.

