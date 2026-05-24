Svensklaget utslagna – efter jättekross i natt

Springfield Thunderbirds hade skrällt sig vidare till divisionsfinal i AHL:s slutspel.

Men där tar det slut för svensklaget – som förlorar med hela 8-1 mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins i den avgörande matchen.

Otto Stenbergs Springfield blev utslagna mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins i natt.

Det har varit en häftig resa för Springfield Thunderbirds genom slutspelet.

De kom in till slutspelet som ett av de sista lagen och överraskade direkt i första rundan genom att vända på serien och slå ut Charlotte Checkers. Därefter ställdes Springfield mot Providence Bruins som var det bästa laget i grundserien. Thunderbirds chockade där genom att slå ut grundserievinnaren med 3-1 i matcher för att avancera till divisionsfinalen.

I divisionsfinal har Springfield Thunderbirds ställts mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins som var det tredje bästa laget i AHL:s grundserie. Det har varit en riktigt jämn och tajt serie. Penguins vann match ett med 2-0 innan Springfield kvitterade till 1-1 i matcher genom att vinna med 4-3 efter förlängning. Penguins fick matchboll sedan de vunnit match tre med 2-1 men Thunderbirds tvingade fram en femte och avgörande match sedan de vunnit med 2-0 senast.

I natt mötts lagen i en femte och avgörande match för att avgöra vilka som kommer att gå vidare till konferensfinalen i jakten på Calder Cup. I natt blev det däremot inte jämnt över huvud taget.

Wilkes-Barre/Scranton Penguins vidare till konferensfinal

Wilkes-Barre/Scranton tryckte gasen i botten redan från nedsläpp. Innan första perioden var slut hade hemmalaget gått upp till en 4-0-ledning och Springfield Thunderbirds repade sig aldrig efter det. Penguins gick upp till 6-0 innan Springfield Thunderbirds fick ett tröstmål genom Akil Thomas. Slutresultatet skrevs sedan till hela 8-1 för Wilkes-Barre/Scranton Penguins som därmed avancerar till konferensfinal i Calder Cup-slutspelet. Joona Koppanen, som ryktas vara klar för spel i Luleå nästa säsong, stod för en assist för Penguins i krossen.

Säsongen är dock slut för Springfield Thunderbirds och lagets svenskar. I laget återfinns backarna Calle Rosén, Leo Lööf och Theo Lindstein samt forwards Otto Stenberg och Simon Robertsson. Lööf och Robertson har däremot inte spelat i årets slutspel förutom i enstaka matcher. Calle Rosén var en av lagets ledande spelare med sju poäng på tolv slutspelsmatcher. Otto Stenberg och Theo Lindstein gick båda mållösa genom slutspelet där Stenberg stod för 0+4 medan Lindstein gjorde 0+3.

Wilkes-Barre/Scranton Penguins ska nu spela konferensfinal på den östra sidan av Calder Cup-slutspelet. Där kommer de att ställas mot vinnaren mellan Cleveland Monsters och Toronto Marlies som också ska spela en femte och avgörande match. På den västra sidan möts Chicago Wolves och Colorado Eagles i en kamp om att nå Calder Cup-finalen.

