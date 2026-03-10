”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå vill värva Joona Koppanen från Pittsburgh Penguins till nästa säsong.

Nu uppger Norrbottens-Kuriren att Luleå har lagt ett bud på finländaren.

Joona Koppanen är ett hett spår för Luleå till nästa säsongs trupp. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Luleå är på jakt efter att stärka upp sin centersida till nästa säsong. Eetu Koivistoinen har ett utgående kontrakt och ryktas vända hem till Finland där Kärpät visar intresse för centern. Luleå kan då komma att ersätta Koivistoinen med en annan finländare.

Norrbottens-Kuriren uppger nämligen att Luleå har siktet inställt på Joona Koppanen inför nästa säsong. Luleås general manager Thomas Fröberg ska också ha varit över i Nordamerika för att se Koppanen spela för Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL. Koppanen måste ha gjort ett bra intryck för nu ser Luleå ut att accelerera sin jakt efter centern.

Enligt tidningen har Luleå gett Joona Koppanen ett konkret erbjudande i hopp om att kunna värva honom till 2026/27. Det återstår att se om 28-åringen accepterar Luleås bud eller ifall han väljer spel någon annanstans från och med den kommande säsongen.

Joona Koppanen har spelat i NHL under årets säsong

Joona Koppanen draftades av Boston Bruins i femte rundan av NHL-draften 2016 och två år senare spelade han JVM för Finland 2018. Han åkte sedan över till Nordamerika och tillbringade flera år i Bruins organisation där det blev både spel i AHL och ECHL. Koppanen gjorde även fem NHL-matcher för Boston under säsongen 2022/23 men sedan lämnade finländaren och skrev i stället på för Pittsburgh Penguins.

Koppanen har gjort tio NHL-matcher med Penguins den här säsongen och var bland annat med och spelade i båda matcherna i Stockholm som en del av NHL Global Series i höstas. I AHL har Koppanen noterats för 16 poäng på 31 matcher under årets säsong och han är framför allt en defensivt skicklig center. Under sina år i Nordamerika har Joona Koppanen spelat 30 NHL-matcher för Boston Bruins och Pittsburgh Penguins.

Source: Joona Koppanen @ Elite Prospects