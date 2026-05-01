Så var Milton Gästrins debut i AHL

Milton Gästrin har lämnat Sverige efter säsongen med MoDo. Nu är även debuten i Nordamerika och AHL avklarad.

Milton Gästrin i sin AHL-debut (höger). Foto: Bildbyrån och AHL (skärmdump).

Washington Capitals AHL-lag Hershey Bears klev inatt in i sin åttondelsfinal mot Wilkes-Barre/Scranton. Då fanns plötsligt en viss Milton Gästrin med på isen.

Den 18-årige JVM-hjälten, som åkt över efter att MoDos säsong tagit slut, hann inte med några grundseriematcher. Därmed var detta hans debut i Nordamerika. Den första matchen i AHL och inom den amerikanska proffshockeyn. Chansen kom i en tredje kedja intill Wyatt Bongiovanni and Brett Leason, men slutade utan poäng.

Hershey Bears, som också har Alexander Suzdalev i laget, förlorade matchen med 2–4.

– Ja, det är inte alltid lätt. Våra unga killar är de som gör poäng, men jag vill inte trötta ut dem. Det är en lång serie, så man måste räkna med det. Bittens, Cruikshanks, Stromes kommer att ge en några bra byten – vilket de gjorde – och sedan var Leason och hans kedja okej. Milton, han spelade okej, så inga klagomål där. Jag tycker att vi kämpade, vi spelade bra, alla fyra kedjorna. Vi måste bara hitta ett sätt att slå Murashov (motståndarnas målvakt), säger coachen Derek King, enligt lagets egna sajt.

Milton Gästrin stod för tio mål och 14 assist under den gångna grundserien i hockeyallsvenskan. Därefter åkte hans MoDo ut i en semifinal mot Karlskoga.

