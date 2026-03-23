Alexander Nylander ser ut att vända hem till Sverige till nästa säsong. Nu visar svensken upp en enorm poängform i AHL.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Det var under förra veckan som Expressen rapporterade om en hovrättsdom som indikerade att Alexander Nylander var på väg hem till Sverige till nästa säsong. I hovrättsdomen, som gällde en tvist med en bostadsrättsförening, uppgavs det att han kommer att börja spela hockey i Sverige.

”Som det ser ut nu kommer han att lämna Kanada när hans kontrakt med Toronto löper ut och i stället – från och med höstsäsongen 2026 – börja spela hockey i Sverige. Han kommer då att bo i lägenheten under samtliga av årets månader”, står det i domen enligt tidningen.

Nu visar Nylander en jätteform för Toronto Marlies i AHL. Svensken vräker in mål och poäng, och gjorde i natt två mål i Torontos 4-3-förlust mot Wilkes/Barre-Scranton Penguins. Målen var hans 18:e och 19:e för säsongen.

Alexander Nylanders superform

Nylander har gjort poäng i sex raka matcher och har under den perioden gjort 14 (!) poäng, fördelade på sju mål och lika mänga assistpoäng. Vid fyra av de sex matcherna har han gjort fler än en poäng, och vid två av matcherna har han gjort fyra pong.

Totalt har han gjort 43 poäng (19+24) på 55 matcher och med det är han fyra i den blågula poängligan, bakom Felix Unger Sörum, Isak Rosén och Filip Bystedt. Alexander Nylander har som mest gjort 50 poäng under en säsong i AHL.

