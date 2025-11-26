Oskar Pettersson har inte gjort sig känd som någon stor målskytt i AHL. Men i natt stod den tidigare Rögle-forwarden för två mål när hans Belleville Senators besegrade Manitoba Moose med 5–2.

Oskar Pettersson fick utdelning i AHL. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

Det var efter JVM-silvret i Göteborg 2024 som Oskar Pettersson lämnade svensk hockey för att testa lyckan i Nordamerika. Efter att inte ha fått speciellt mycket speltid i SHL med Rögle flyttade han till Kanada för att ansluta till Ottawa Senators farmarlag i Belleville. Där har han byggt sig ett gott rykte som en arbetshäst. Under höstens rookieläger fick han pris som Senators hårdast jobbande prospect.

Under fjolåret, hans första hela säsong i Nordamerika, svarade Halmstadsonen för nio mål och 15 poäng på 67 matcher. Det är en poängtotal som han har goda möjligheter att överträffa den här AHL-säsongen.

Inte minst efter nattens utdelning. I bortamötet med Manitoba Moose lämnade han isen som tvåmålsskytt för andra gången i sin AHL-karriär. Oskar Pettersson satte det matchvinnande 3–0-målet i första perioden och fyllde sedan på till 4–2 i tredje perioden. Han utsågs för detta till matchens andra stjärna.

21-åringen, som draftades av Senators som 73:e spelare i tredje rundan 2022, har svarat för fem mål och totalt sju poäng på 19 matcher så här långt.

Mål och assist av Michael Brandsegg-Nygård

I Manitoba fanns David Gustafsson och Samuel Fagemo med i laguppställningen, utan att hamna i poängprotokollet. Däremot saknades Fabian Wagner och Elias Salomonsson. Den senare kallades upp till NHL av Winnipeg Jets på tisdagen och väntas begå NHL-debut i veckan.

I nattens andra AHL-match svarade Detroit Red Wings farmarlag Grand Rapids Griffins för en riktigt utklassning. Detta då de besegrade Texas Stars med hela 10–1 på bortais.

Både Dominik Shine och letten Eduards Tralmaks svarade för hattrick. Michael Brandsegg-Nygård hade mål och assist för Grand Rapids och har gjort tre mål och sju poäng sedan Detroit skickade ned honom i AHL.

Av svenskarna på isen fick William Wallinder och Gabriel Seger med sig varsin assist.

Source: Oskar Pettersson @ Elite Prospects