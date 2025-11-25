Guldbacken kallas upp – får göra NHL-debut
Följ HockeySverige på
Google news
Elias Salomonsson kallas upp av Winnipeg Jets.
Tränaren Scott Arniel bekräftar nu att svensken kommer att få göra NHL-debut i Jets nästa match.
Efter att ha vunnit SM-guld med Skellefteå 2024 tog Elias Salomonsson klivet över till Nordamerika för att ansluta till Winnipeg Jets organisation. Han tillbringade sedan hela förra säsongen i AHL med farmarlaget Manitoba Moose där han stod för 27 poäng på 53 matcher som rookie.
Även den här säsongen har Salomonsson fått inleda i AHL – men nu kommer till slut NHL-chansen för backen.
Under tisdagskvällen meddelar Winnipeg Jets att Salomonsson kallas upp till NHL-truppen. Detta sedan backen Neal Pionk utgått med en skada i söndagens 3-0-förlust mot Minnesota Wild. Nu bekräftar även Winnipeg-coachen Scott Arniel att Salomonsson kommer att få göra NHL-debut när Winnipeg Jets ställs mot Washington Capitals under natten mellan onsdag och torsdag.
Hittills den här säsongen har Elias Salomonsson noterats för 0+6 på 17 matcher i AHL. 21-åringen draftades av Winnipeg Jets i andrarundan av NHL-draften 2022 där Jets plockade backen som 55:e spelare. 2022 var han även med och vann guld med Småkronorna på U18-VM och han blev sedan även ordinarie i Skellefteås SHL-lag till säsongen 22/23. Under två säsonger i SHL växte han ut till en nyckelback för Skellefteå och stod framför allt för ett väldigt starkt slutspel på vägen till SM-guldet 2024. Han var även en bärande spelare för Juniorkronorna vid JVM i Göteborg 2024.
Totalt noterades Salomonsson för 16 poäng på 69 SHL-matcher innan han flyttade över till Kanada. Där har han sedan gjort 33 poäng på 70 AHL-matcher på vägen till NHL-debuten.
Source: Elias Salomonsson @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: