Guldbacken kallas upp – får göra NHL-debut

Elias Salomonsson kallas upp av Winnipeg Jets.

Tränaren Scott Arniel bekräftar nu att svensken kommer att få göra NHL-debut i Jets nästa match.

Elias Salomonsson kommer att få chansen i NHL. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter att ha vunnit SM-guld med Skellefteå 2024 tog Elias Salomonsson klivet över till Nordamerika för att ansluta till Winnipeg Jets organisation. Han tillbringade sedan hela förra säsongen i AHL med farmarlaget Manitoba Moose där han stod för 27 poäng på 53 matcher som rookie.

Även den här säsongen har Salomonsson fått inleda i AHL – men nu kommer till slut NHL-chansen för backen.

Under tisdagskvällen meddelar Winnipeg Jets att Salomonsson kallas upp till NHL-truppen. Detta sedan backen Neal Pionk utgått med en skada i söndagens 3-0-förlust mot Minnesota Wild. Nu bekräftar även Winnipeg-coachen Scott Arniel att Salomonsson kommer att få göra NHL-debut när Winnipeg Jets ställs mot Washington Capitals under natten mellan onsdag och torsdag.

#NHLJets head coach Scott Arniel says Neal Pionk is day to day and is coming on the trip.



He adds “it’s looking like” Elias Salomonsson will make his NHL debut on the road trip. — Mitchell Clinton (@MitchellClinton) November 25, 2025

Hittills den här säsongen har Elias Salomonsson noterats för 0+6 på 17 matcher i AHL. 21-åringen draftades av Winnipeg Jets i andrarundan av NHL-draften 2022 där Jets plockade backen som 55:e spelare. 2022 var han även med och vann guld med Småkronorna på U18-VM och han blev sedan även ordinarie i Skellefteås SHL-lag till säsongen 22/23. Under två säsonger i SHL växte han ut till en nyckelback för Skellefteå och stod framför allt för ett väldigt starkt slutspel på vägen till SM-guldet 2024. Han var även en bärande spelare för Juniorkronorna vid JVM i Göteborg 2024.

Totalt noterades Salomonsson för 16 poäng på 69 SHL-matcher innan han flyttade över till Kanada. Där har han sedan gjort 33 poäng på 70 AHL-matcher på vägen till NHL-debuten.

Source: Elias Salomonsson @ Elite Prospects