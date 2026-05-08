Upp i topp – tidigare HV-talangen leder poängligan

Oscar Fisker Mølgaard gör succé i AHL-slutspelet Calder Cup. I natt stod han för mål och assist när hans Coachella Valley Firebirds besegrade Ontario Reign med 6–2 och utjämnade serien till 2–2 i matcher. Själv toppar dansken nu slutspelets poängliga.

Apr 13, 2026; Seattle, Washington, USA; Seattle Kraken forward Oscar Fisker Molgaard (78) and Los Angeles Kings forward Taylor Ward (52) battle for the puck during the first period at Climate Pledge Arena.

Oscar Fisker Mølgaard, 21, lämnade HV71 för spel i Nordamerika och Seattle Krakens organisation inför den här säsongen. Där har den danske centern lyckats riktigt bra.

I AHL stod han för 34 poäng (10+24) för Coachella Valley Firebirds i grundserien – och fick dessutom göra 13 NHL-matcher med Seattle.

I slutspelet har han kopplat i en ännu högre växel i sin produktion. Efter nattens 6–2-seger mot Ontario Reign i divisionssemifinalen stod han för ett mål och en assist. Med sina nio poäng (5+4) toppar han därmed slutspelets poängliga en poäng före Toronto Marlies forward Vinni Lettieri.

Fisker Mølgaard, som draftades av Seattle i andra rundan 2023, bidrog i nattens match till att tvinga fram ett femte och avgörande möte i serien mot Reign som är Los Angeles Kings farmarlag.

I matchen klev den svenske veteranbacken Gustav Olofsson, äldre bror till Rögles Fredrik Olofsson, fram med två assist. Han har fyra assist på sju slutspelsmatcher så här långt. Det avgörande mötet med mellan Ontario Reign och Coachella Valley Firebirds spelas natten mot söndag.

Svenskarna avancerar i Calder Cup-slutspelet

På annat håll i Calder Cup-slutspelet har Springfield Thunderbirds, med fyra svenskar i truppen, avancerat till divisionsfinal. Detta efter en 1–0-seger mot Bostons farmarlag Providence Bruins som betyder 3–1 i matcher.

Nattens avancemang kom efter förlängning där Dillon Dubé sköt segermålet assisterad av bland annat Otto Stenberg. Calle Rosén och Simon Robertsson fanns också med i matchen för Thunderbirds medan Theo Lindstein saknades.

Springfield, som tillhör St. Louis Blues, möter nu Pittsburgh Penguins farmarlag Wilkes-Barre/Scranton Penguins i divisionsfinal. Avancemanget får ses som en stor skräll då Thunderbirds var sjätteseedade inför slutspelet och Providence gick in som förstaseedade i divisionen.

