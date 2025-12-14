Prenumerera

TV: Lekkermäki hjälte – efter att ha blivit nedskickad

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Jonathan Lekkerimäki blev nedskickad till AHL igen av Vancouver Canucks.
Då blev han matchhjälte direkt i sin första match tillbaka i farmarligan.

Jonathan Lekkerimäki.
Jonathan Lekkerimäki levererade direkt i AHL igen. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/Alamy

Tidigare i veckan stod det klart att Jonathan Lekkerimäki skickades ner till farmarligan igen efter bara fyra matcher i NHL med Vancouver Canucks. I natt var Lekkerimäki därmed tillbaka och spelade med Abbotsford Canucks i AHL.

I sin första match tillbaka med farmarlaget klev 21-åringen fram och blev matchhjälte direkt. Matchen mellan Abbotsford Canucks och Calgary Wranglers gick till förlängning och där gick Lekkerimäki in i handlingarna. Efter cirka en minuts spel i övertiden fick svensken pucken och stod sedan för en soloaktion. Han rörde sig smidigt runt Calgary-försvaret och åkte in i offensiv zon varpå han bröt över centrallinjen och sköt ett skott som gick in i bortre hörnet bakom motståndarmålvakten.

Efter att ha gjort målet åkte Jonathan Lekkerimäki raka vägen av isen och gick direkt ut i omklädningsrummet.

Nattens fullträff innebär att Lekkerimäki nu har gjort 4+2 på sex matcher i AHL den här säsongen. I NHL med Vancouver har det däremot endast blivit 1+1 på åtta matcher.

Source: Jonathan Lekkerimäki @ Elite Prospects

Dubbla svenska matchhjältar i natt

Jonathan Lekkerimäki var däremot inte ensam svensk om att bli matchvinnare i AHL. Även jämnårige Filip Bystedt iklädde sig hjälterollen för San Jose Barracuda.

Den Linköpingsfostrade centern har haft en stark säsong i AHL och fortsatte levererade under natten. Han hade stått för 1+1 i matchen mot Texas Stars men ställningen var 3-3 efter 60 minuter. Därmed väntade förlängning i matchen. När San Jose Barracuda fick spela powerplay i övertidsspelet klev Bystedt också fram. Han sköt sitt andra mål i matchen för att avgöra matchen och se till att San Jose vinner med 4-3.

Filip Bystedt har därmed gjort 20 poäng (6+14) på 23 matcher under säsongen. Med det är han tredje poängbäste svensk, bakom Fabian Lysell (22 poäng) och Felix Unger Sörum (21 poäng).

TV: Se Filip Bystedts avgörande för San Jose

