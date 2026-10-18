Succén avbruten – klev av skadad

Lindbom klev av med en skada inatt.

Foto: Bildbyrån och AHL (skärmdump).

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Två år i rad har Carl Lindbom varit en av de bättre målvakterna i AHL, och utifrån starten 2026/27 verkar inte heller kurvan att avta. Men nu kommer trots allt en tung smäll för den tidigare Djurgårds- och Färjestad-målvakten.

I nattens 5–2-seger mot Ontario Regin tvingades Lindbom kliva av med en skada.

Joe Hicketts, i Henderson Silver Knights motstånd för dagen, kolliderade med den svenske målvakten när han fick ett friläge i den andra perioden. Lindbom blev liggandes på isen, och såg ut att vara i rejäl smärta. Ändå ställde han sig upp för att försöka rädda straffen Hicketts tilldelats, utan att lyckas.

Den nu 23-årige burväktaren spelade klart perioden, men kom inte ut till tredje akten.

– Han var enorm för oss igen, hyllades tränaren Joel Ward efter torsdagens nolla mot Coachella.

– Carl var vår ryggrad. Målvaktsspelet har burit oss så här långt den här säsongen, fortsatte han.

Holtz toppar svenska poängligan: "Viktig"

Men om Vegas Golden Knights nu oroar sig över Carl Lindbom gör de inte detsamma för Alexander Holtz.

Den tidigare stortalangen, som kört fast lite i Nordamerika under de senaste säsongerna, har inlett säsongen starkt i AHL. I nattens 5–2-match var det också den 24-årige stockholmaren som satte den avgörande 3–1-pucken 38 sekunder in i tredje perioden. Därefter kom också dagens andra poäng till 4–2 i tom bur.

Med 1+2 i ryggen från Coachella-segern tidigare i veckan står nu Holtz på åtta poäng (4+4) över de fem första framträdandena 2026/26. Med det är han den svensk som hittills gjort flest poäng i AHL denna säsong – tillsammans med William Strömgren.

Förra året stannade Alexander Holtz på 28 chanser i NHL.

– Han är en väldigt skicklig kille, och en viktig del av vårt lag. Han är en av de som tagit sig an ansvar i ledarskapet. Jag är bara glad att se honom bidra och göra mål. Vi får se till att fortsätta ge honom chanser så kan han förhoppningsvis kapitalisera så mycket som möjligt, säger tränaren Joel Ward i lagets egna kanaler.