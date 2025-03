Här gör löftet sin första poäng i Nordamerika

Stian Solberg har presenterat sig i Nordamerika och AHL.

I andra matchen i San Diego Gulls stod tidigare FBK-backen för sin första poäng.

Stian Solberg. Foto: Bildbyrån/Christina Örnberg och X (San Diego Gulls).

Under uppmärksammade former lämnade Stian Solberg plötsligt Färjestad i mitten av mars. Den 19-årige norrmannen som anslutit från Vålerenga meddelades oväntat åka över till Nordamerika för att avsluta säsongen där – istället för att spela SM-slutspelet med FBK.



– Anaheim Ducks säger att de har skador i organisationen och behöver honom hos sig, och det är inte mycket vi kan göra i situationen. Överraskande och olyckligt och med tanke på var i säsongen vi själva befinner oss, men vi kan bara fokusera på de spelare vi har hos oss och uppgiften som komma skall. Därmed får vi helt enkelt tacka Stian för tiden hos oss. Han är en mycket lovande spelare som vi totalt sett tycker tagit steg framåt under året och han har varit en omtyckt spelare i omklädningsrummet så vi önskar honom lycka till framöver, sade sportchefen Rickard Wallin på klubbens hemsida.



Nu, en vecka senare, har den fysiske backen presenterat sig i Nordamerika.

Första poängen – i andra matchen

I helgens andra möte med Henderson Silver Knights noterades nämligen Solberg för sin första poäng i AHL. Assisten kom 25 sekunder in i andra perioden efter att lagkamraten Carsen Twarynski förvaltat San Diego Gulls läge i powerplay. Anaheim samarbetslag kunde dock inte vinna matchen, utan tappade 2–2 till 2–4 i sista perioden. Den stora hjälten för Henderson var svenske Robert Hägg som med 3–2 avgjorde och klev upp på två fullträffar för kvällen.



Det första mötet mellan lagen slutade 4–0 till San Diego och innebär att Solberg alltså fick vara med och hålla nollan i sin AHL-debut.



