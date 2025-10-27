Första målet för svenske AHL-doldisen

Vilmer Alriksson har aldrig spelat seniorhockey i Sverige.

I natt sköt den 20-årige doldisen sitt första mål i AHL.

Vilmer Alriksson sköt sitt första AHL-mål.

Foto: Abbotsford Canucks/Skärmdump

Vilmer Alriksson har fått inleda säsongen i Vancouvers farmarlag Abbotsford Canucks, där han gick poänglös från sina fem inledande matcher i AHL.



I natt stod 20-åringen för sitt första poäng i proffskarriären, då han från nära håll kunde styra in Abbotsfords 1–0-mål i nattens förlustmatch mot Ontario Reign.

Abbotsford förlorade till slut matchen med 2–5 sedan Erik Portillo räddat 13 av 15 skott för Reign, medan Andre Lee stått för en passningspoäng för bortalaget.

Lämnade Djurgården för spel i Nordamerika

20-årige Vilmer Alriksson är ingen spelare som gjorde sig ett namn på hemmaplan innan han valde att lämna Sverige för spel i Nordamerika.



Den storvuxne forwarden spelade två säsonger i Djurgårdens juniorlag innan han 2023 draftades av Vancouver Canucks, varpå han valde att lämna Djurgården för OHL-spel med Guelph Storm. De senaste två säsongerna spenderade Alriksson i den kanadensiska juniorligan, innan han inför den här säsongen tog klivet till Vancouver Canucks organisation.



Alriksson draftades i fjärderundan av Vancouver sommaren 2023 och skrev NHL-kontrakt med klubben förra hösten.



Se målet i videospelaren.