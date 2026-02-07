Melvin Fernström, 19, hade en riktigt tung höst i SHL.

Men i comebacken till AHL klev han fram – med två assists direkt.

Melvin Fernström fick lämna Örebro. Foto: Bildbyrån

Örebro Hockey värvade Melvin Fernström från SDE:s J18 inför säsongen 2022/23. Tre år senare har han draftats av Pittsburgh Penguins och spelat många matcher i SHL för Örebro.

Förra året blev han utsedd till årets rookie i SHL, men i höst blev det ingen spikrak utveckling. I stället blev han petad från JVM-truppen, något som blev väldigt uppmärksammat.

Gjorde två poäng mot svenskarna

Fernström lånades ut till AIK, men hann aldrig debutera för sitt tidigare lag som han har representerat som ung. I stället valde Pittsburgh i rent missnöje att avbryta lånet.

Nu har han gjort sin debut i AHL för Wilkes Barre/Scranton Penguins, och det blev succé direkt. Två assister i nattens täta seger mot Helge Grans och Oscar Eklinds Leigh Valley Phantoms. Farmarlaget till Philadelphia Flyers hade inga svenska poänggörare, men var nära att hämta upp ett 3-6 underläge.