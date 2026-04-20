Han blir svensk poängkung i AHL

AHL:s grundserie avslutades natten mot måndag. Efter 72 spelade matcher för de 32 lagen i ligan har det blivit dags för Calder Cup-slutspelet. Svensk poängkung säsongen 2025/26: Felix Unger Sörum i Chicago Wolves. Här är hela den svenska poängligan och målvaktsligan.

Felix Unger Sörum är Sveriges poängkung i AHL 2025/26. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire via AP Images

Den tidigare Leksandsforwarden Felix Unger Sörum debuterade i AHL som junior redan under säsongen 2024/25. Då svarade den VM-meriterade 20-åringen för 20 poäng (5+15) på 61 matcher för Carolina Hurricanes farmarlag Chicago Wolves.

Under årets säsong mer än tredubblade han den summan.

Efter att ha spelat samtliga 72 matcher i AHL:s grundserie landar han på 66 poäng (17+49) och är med det bästa svensk i ligan den här säsongen. I söndagens avslutande möte med Milwaukee Admirals hade han en assist i 5–1-segern.

Felix Unger Sörum slutar sexa i AHL:s poängliga

Unger Sörums notering räcker till en delad sjätteplats i den totala poängligan, där han i slutändan var elva poäng efter Syracuse Crunchs forward Jakob Pelletier, 25, som tog hem JB Sollenberger Trophy som poängkung efter att ha gjort 77 poäng (28+49) på 63 matcher.

Felix Unger Sörum, som NHL-debuterade med en assist för Carolina härom veckan, var sex poäng för Filip Bystedt i San Jose Barracuda. Den tidigare LHC-centern stannar på 60 poäng (22+38) på 65 matcher under sin andra säsong i USA. Han nästa dubblerar därmed sin poängskörd från i fjol, då det blev 31 poäng på 50 matcher.

Alexander Nylander var trea i den svenska poängligan med 53 poäng för Toronto Marlies. Det är 28-åringens bästa notering i karriären.

Bästa svenska målskytt i AHL den här säsongen är Ontario Reigns forward Andre Lee, 25. Den tidigare Färjestadsjunioren svarade för 26 mål för Los Angeles Kings farmarlag.

Svenska poängligan i AHL 2025/26

Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects

Bland de svenska målvakterna i ligan har Carl Lindbom i Henderson Silver Knights den statistiskt sett klart bästa säsongen.

Den tidigare djurgårds- och FBK-målvakten avslutar grundserien med en räddningsprocent på 92,6 och är med det trea i hela ligan. 22-åringen släppte i snitt in 2,16 mål per match och höll tre nollor under en säsong där han vann 24 av sina 35 matcher.

Bara Michal Postava i Grand Rapids Griffins (93,7) och Michael DiPietro, Providence Bruins (93,0), hade bättre räddningsprocent i ligan.

Erik Portillo (90,7) i Ontario Reign och Victor Östman (90.6) i Coachella Valley Firebirds var de andra svenska målvakterna i ligan som hade över 90,0 i räddningsprocent.

Svenska målvaktsligan i AHL 2025/26

Så spelas första rundan av Calder Cup-slutspelet

23 av ligans 32 lag går till slutspel. Första rundan är ett slags play-in där 14 lag gör upp om sju platser i divisions-semifinalerna. Övriga nio lag har redan kvalificerat sig för dessa semifinaler.

Första rundan spelas i bäst av tre matcher, divisions-semifinalerna och divisions-finalerna i bäst av fem och konferensfinalerna samt Calder Cup-finalen i bäst av sju.

Första rundan

Eastern Conference

Charlotte Checkers – Springfield Thunderbirds

Bridgeport Islanders – Hershey Bears

Toronto Marlies – Rochester Americans

Western Conference

Manitoba Moose – Milwaukee Admirals

Colorado Eagles – San Diego Gulls

Henderson Silver Knights – San Jose Barracuda

Coachella Valley Firebirds – Bakersfield Falcons

Divisions-semifinaler

Eastern Conference

Providence Bruins – vinnaren mellan Charlotte och Springfield

Wilkes-Bare/Scranton Penguins – vinnaren mellan Bridgeport och Hershey

Laval Rocket – vinnaren mellan Toronto och Rochester

Syracuse Crunch – Cleveland Monsters

Western Conference