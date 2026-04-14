Kallas upp – går mot NHL-debut

New York Islanders mot Carolina Hurricanes, Victor Eklund mot Felix Unger Sörum. De svenska löftena har kallats upp och väntas nu NHL-debutera.

Victor Eklund och Felix Unger Sörum ser ut att möta varandra när de NHL-debuterar.

En omgång återstår av NHL:s grundserie både för New York Islanders och Carolina Hurricanes. Då väljer man att kalla upp ett var av sina heta svensktalanger.

När lagen möts, natten till onsdag, kommer både Victor Eklund och Felix Unger Sörum, med stor sannolikhet att finans med på isen. Den förstnämnde efter nio poäng på sina första sju matcher i AHL, och den andre efter en poängexplosion sitt andra år i farmarligan till hela 63 på 69 matcher. Flest av samtliga svenskar.

Islanders-reportern Stefen Rosner är den som rapporterar att Eklund får chansen, medan Hurricanes bekräftat att Unger Sörum kallats upp.

Carolina Hurricanes har säkrat segern i den östra konferensen och kommer att kliva in i ett slutspel. New York Islanders har däremot endast denna match kvar att spela. Därefter finns möjlighet för Eklund att stärka Bridgeport Islanders igen, under deras säsongsavslutning.

– Jag kanske spelar i AHL nästa år. Så varför inte bara få en liten försmak redan nu? Det var så jag tänkte, har Eklund tidigare sagt till Kenny Kaminsky,

