Svenskens succé i AHL – sjunde raka segern

Erik Portillo har hittat formen rejält i AHL. Den svenska målvakten klev i natt fram och tog Ontario Reign till en 5-4-seger på straffar mot Henderson Silver Knights.

Erik Portillo går starkt i AHL.

Foto: Gregory Fisher/Icon Sportswire.

Förra säsongen fick Erik Portillo chansen i NHL över en match. Då blev det succé med 96 i räddningsprocent och en seger direkt. Det är alltjämt hans senaste framträdande i ligan. Just nu fortsätter svensken däremot att spela bra i AHL, och visar att han förtjänar en chans till.

För senaste gången Ontario Reign förlorade en match med svensken i mål, det var den 18 oktober. Sedan dess har 25-åringen från Partille varit skadad och höll sedan en nolla i comebacken. Nu har han sju raka segrar den här säsongen.

I natt blev han också stor straffhjälte när han räddade samtliga tre straffar från Henderson Silver Knights. Det efter en match där Henderson dominerat och vunnit skotten med 33-19.

Erik Portillo är ursprungligen från Partille utanför Göteborg. Efter att ha spelat i Frölundas juniororganisation ett par säsonger flyttade han över till USA för att först spela i USHL och sedermera även NCAA. Efter tre säsonger i collegeligan tog han säsongen 23/24 steget över till AHL och Ontario.

Det återstår nu att se när nästa chans i NHL dyker upp.