Erik Portillo var i natt tillbaka i AHL efter nära två månaders skadefrånvaro.

Då räddade svensken samtliga 19 skott i Ontarios 3–0-seger mot Iowa och höll säsongens första nolla.

– Han är en av de bästa tävlingsmänniskorna jag coachat, säger tränaren Andrew Lord.

Erik Portillo var tillbaka i spel i natt. Foto: Ontario Reign/X & Youtube

Under natten till måndag, svensk tid, var Erik Portillo tillbaka mellan stolparna för sitt Ontario Reign för första gången sedan mitten av november.

Då storspelade den svenske burväktaren i AHL-mötet med Iowa Wild, där han säkrade sin första nolla för säsongen i 3–0-segern mot Iowa Wild.

– Det var grymt och man kunde känna det på bänken. Killarna ville verkligen att han skulle ta sig hela vägen in i mål. Han är en av de bästa tävlingsmänniskorna jag har coachat. Han är ”all in”. Han förtjänkar kredd efter de långa återhämtningsperioden han gått igenom, som tagit ett par månader. Att spela på det sättet han gjorde var exceptionellt och det är grymt att ha honom tillbaka, säger tränaren Andrew Lord till LA Kings Insider.

”Det var bara kul”

Portillo räddade 19 skott i vad som var hans första match sedan den 13 november.

– Jag har självförtroende i mitt lag och i mitt spel. Jag har varit på is under de senast tre veckorna och verkligen kommit in i grejerna. Det känns bra att få komma ut och spela. Det var bara kul, säger Portillo.

NHL-debuterade förra säsongen

Höstens skada har begränsat Portillo till tio matcher med Ontario den här säsongen, där han noterats för en räddningsprocent på 92,2 procent samt ett snitt på strax över två insläppta mål per match. 25-åringen har ett år kvar på sitt treårskontrakt med Los Angeles efter den här säsongen, som inför den här säsongen övergick till ett envägskontrakt.

Portillo fick förra säsongen debutera i NHL med Kings, då han stoppade 28 av 29 skott i en 2–1-seger mot Anaheim i slutet av november 2024.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren.

Source: Erik Portillo @ Elite Prospects