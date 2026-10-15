Hyllas efter nollan: ”Vår ryggrad”

Carl Lindbom.

Foto: Lucas Peltier/AP/Alamy

Carl Lindbom har byggt vidare på sin starka fjolårssäsong i AHL och fått en bra start på årets säsong i farmarligan. Målvakten, som gör sin tredje säsong i Nordamerika sedan flytten från Färjestad 2024, höll i natt säsongens första nolla då han räddade 26 skott i Henderson Silver Knights 4–0-seger mot Coachella Valley Firebirds.

Matchen präglades annars av många utvisningar, där Henderson lyckades hålla tätt i sju numerära underlägen i matchen. Samtidigt gjorde hemmalaget mål på tre av sina sex tillfällen i powerplay.

– Det var en ganska svår match sett till det. Spelet flöt inte särskilt bra, men jag tycker att vårt boxplay var fantastiskt och att vårt powerplay också fungerade riktigt bra, säger Carl Lindbom i ett videoklipp på klubbens Youtube-kanal .

"Han var enorm"

Lindbom står noterad för två segrar på sina tre inledande matcher den här säsongen med en räddningsprocent på 94,6 procent och ett snitt på 1,35 insläppta mål per match.

– Han var enorm för oss igen, säger tränaren Joel Ward.

– Carl var vår ryggrad. Målvaktsspelet har burit oss så här långt den här säsongen.

Skrev nytt treårskontrakt i somras

Den 23-årige stockholmaren var en av farmarligans främsta målvakter förra säsongen, där han vann 24 (femte bäst i AHL) av 35 matcher och noterades för en räddningsprocent på 92,6 procent (tredje bäst). Lindbom fick även chansen att debutera i NHL med Vegas Golden Knights och belönades i somras med ett nytt treårskontrakt med klubben.

I offensiven noterades Alexander Holtz för tre poäng, varav ett mål, och står nu noterad för sex poäng (3+3) på de fyra inledande matcherna den här säsongen.