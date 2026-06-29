Här är svenskens nya NHL-kontrakt

Carl Lindbom stannar i Vegas. Foto: Bildbyrån.

Carl Lindbom fick under förra säsongen NHL-debutera med Vegas Golden Knights . Han spelade åtta matcher för klubben och hade på dessa en räddningsprocent på drygt 87. I AHL imponerade han desto mer, med en räddningsprocent på 92,6 på 35 matcher. Han vann också 24 matcher och kom med i AHL:s andra All Star-femma.

Lindboms kontrakt skulle gå ut under tisdagen, men nu har han skrivit på sitt nya avtal. Svensken har skrivit på ett treårskontrakt med Vegas, värt 900 000 dollar per säsong. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Nästa säsong sitter Carter Hart och Akira Schmid också på kontrakt med Golden Knights, så konkurrensen om speltiden kommer bli hård för Lindbom. Harts avtal löper dock ut sommaren 2027.

Den tidigare Djurgårds- och Färjestadsmålvakten har just avslutat sin andra säsong i Nordamerika. Innan han åkte över Atlanten hann han bland annat imponera i JVM, debutera i Tre Kronor, utses till den bäste målvakten samt junioren i HockeyAllsvenskan, samt spela en hel säsong i Färjestad i SHL.