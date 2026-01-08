Hyllas – efter nattens stormatch: ”Excellent målvakt”

Carl Lindbom har visat framfötterna i AHL den här säsongen.

I natt stoppade han 38 av 39 skott i Hendersons 5–1-seger mot Coachella Valley.

– Han är en excellent målvakt, säger lagkamraten Tanner Laczynski.

Carl Lindbom.

Foto: Hector Acevedo/Zuma Press Wire/Alamy

Efter att ha fått spendera en dryg månad i NHL är Carl Lindbom sedan början av december tillbaka i AHL med Henderson Silver Knights. Där har svensken, likt förra säsongen, visat framfötterna med Vegas Golden Knights farmarlag.

I natt stod han för en av säsongens svettigaste insatser, då han stoppade 38 av 39 skott i 5–1-segern mot Coachella Valley Phantoms.

– De hade sina chanser, men det är därför vi har Carl längst bak. Han är en excellent målvakt och ger oss en chans att vinna varje kväll. Han stänger ned längst bak, säger lagkamraten Tanner Laczynski i ett videoklipp på Silver Knights hemsida.

Fjärde bäst räddningsprocent i AHL

Carl Lindbom står nu noterad för en räddningsprocent på 92,6 procent samt ett snitt på 2,08 insläppta mål per match på de tolv matcher han spelat i AHL denna säsong, där hans räddningsprocent är fjärde bäst i AHL den här säsongen.

Den 22-årige stockholmaren NHL-debuterade med Vegas i slutet på oktober och har spelat sju matcher med Golden Knights den här säsongen. På dessa matcher har han vunnit en match och noterats för en räddningsprocent på 87,0 procent.

Source: Carl Lindbom @ Elite Prospects