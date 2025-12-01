Carl Lindboms tid i NHL med Vegas Golden Knights är över för den här gången. På söndagen skickades den svenske målvakten till AHL – för att ge plats åt kontroversielle Carter Hart.

Carl Lindbom får ge plats åt våldtäktsanklagade Carter Hart i Vegas Golden Knights. Foto: Bildbyrån & AP Photo/Alamy

En kontroversiell figur är nära en comeback i NHL.

På söndagskvällen kallade Vegas Golden Knights upp målvakten Carter Hart från farmarlaget Henderson Silver Knights. Som en följd av detta skickas svenske Carl Lindbom till AHL efter en dryg månad i NHL.

Hart var en av de fem medlemmar i det kanadensiska JVM-laget 2018 som åtalades för sexuella övergrepp i samband med en incident i London, Ontario, för över sju år sedan. Tillsammans med Dillon Dubé, Cal Foote, Alex Formenton och Michael McLeod, befanns han icke skyldig.

Den 27-åringen är den första, och hittills enda, åtalade spelaren som skrivit på ett nytt kontrakt i NHL. Han tecknade ett tvåårigt avtal med Golden Knights dagen efter att de fem blev tillgängliga att skriva kontrakt med lag i ligan. Avtalet har en lönetaksträff på två miljoner dollar fram till och med säsongen 2026/27. Kontraktet skrev precis innan Golden Knights målvakt Adin Hill ådrog sig en underkroppsskada, vilket har hållit honom borta under en längre tid.

Carter Hart väntas göra comeback i NHL

På grund av en avstängning från NHL kunde Hart inte spela med Vegas före den 1 december. Under tre matcher med Silver Knights släppte han i snitt in 3,07 mål per match och hade en räddningsprocent på 83,9.

Det spekuleras i att Hart kan få en start så tidigt som natten mot onsdag, när Vegas tar emot Chicago Blackhawks.

Den Edmonton-födde burväktaren har inte spelat en NHL-match sedan den 20 januari 2024, då han tillhörde Philadelphia Flyers. Under sina sex säsonger med Flyers hade han ett facit på 2,94 i GAA och 90,6 i räddningsprocent och sex nollor.

Carl Lindbom gjorde sju framträdande med Vegas Golden Knights under sin NHL-sejour. Han släppte i snitt in 3,14 mål per match och hade en räddningsprocent på 87,0. Innan han kallades upp gjorde han två AHL-matcher med Henderson och hade en räddningsprocent på 95,8 efter att ha hållit en nolla.

