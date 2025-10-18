Höll nollan – i svenska målvaktsduellen

I natt möttes Carl Lindbom och Erik Portillo i en glödhet svensk målvaktsduell i AHL. Då höll Lindbom nollan, och hjälpte Henderson Silver Knights till en 2-0-seger mot Ontario Reign.

Carl Lindbom. Foto: Hector Acevedo/ZUMA Press Wire/Alamy

Erik Portillo fick NHL-debutera redan förra säsongen, men landsmannen Carl Lindbom får vänta på sin debut i världens bästa liga. Konkurrensen om speltiden i Vegas blev inte direkt mindre när klubben i torsdags dessutom meddelade att man gjort klart med den tidigare sexbrottsanklagade stjärnan Carter Hart.

Men i AHL briljerar i alla fall Lindbom. I premiären stoppade han 28 av 30 skott när Vegas farmarlag föll mot Vancouvers farmarlag Abbotsford Canucks med 2-1 efter förlängning – och när han i natt ställdes mot Erik Portillos Ontario Reign stoppade han samtliga 18 skott han fick emot sig. Det ledde till att Henderson Silver Knights besegrade LA Kings farmarlag med 2-0. Lindbom utsågs till matchens bästa spelare.

Portillo gjorde även han en bra match och räddade 23 av 25 skott.

Svenskarna klev fram i målfesten

Det var desto mer målglatt när Buffalos farmarlag Rochester besegrade New Jerseys AHL-lag Utica. Rochester vann med 7-4 – och fick se två svenskar briljera.

Isak Rosén gjorde 1+2 och toppar nu AHL:s poängliga med 3+3 på tre matcher. Dessutom letade sig Noah Östlund in på topp-tio i poängligan efter att ha gjort 1+1 i natt och totalt gått upp på 1+4 på de tre inledande matcherna. Med på topp-tio är också Fabian Lysell, som likt Östlund gjort fem poäng.

Rosén blev dessutom utsedd till matchens första stjärna, medan Östlund utsågs till matchens andra stjärna.