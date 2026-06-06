Nylander och Toronto en seger från final

Toronto Marlies är en seger från Calder Cup-finalen i AHL. Efter två raka hemmaförluster lyckades laget ta en 3–2-ledning i matcher efter en klar 5–1-seger över Wilkes-Barre/Scranton Penguins i nattens femte konferensfinal.

Alexander Nylander.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Alexander Nylander och Dennis Hildeby är nära att förlänga sin säsong ytterligare.

I natt gick Toronto Marlies fram till 3–2 i matcher i den östra konferensfinalen mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins, utan Sebastian Aho i laget.

Det blev en klar 5–1-seger för Toronto. Detta efter att talangen Easton Cowan klivit fram med både mål och assist. 21-åringen, som tillbringade större delen av säsongen i NHL med Maple Leafs, blev syndabock i match fyra efter ett misstag som kostade Marlies matchen. Nu tog han revansch.

Dennis Hildebys kollega glänser i slutspelet

Penguins tog ledningen med matchens första mål i andra perioden, men höll inte ens ledningen i en minut innan Landon Sim kvitterade för Marlies. Cowan spelade sedan fram Bo Groulx till 2–1 innan han själv satte 3–1 bakom den ryske målvakten Sergej Murasjov knappt tre minuter in i den tredje perioden.

I Torontos kasse var det återigen den ryske målvakten Artur Achtjamov som glänste. 24-åringen, som har tagit förstaspaden från Dennis Hildeby i slutspelet, stoppade 32 av 33 skott och har en räddningsprocent på 92,3 över 16 slutspelsmatcher.

Alexander Nylander, som har gjort fyra mål på 17 slutspelsmatcher, var poänglös.

Match sex spelas natten mot måndag.

Svenskarna en förlust från att slås ut

I den västra konferensfinalen är svensklaget Chicago Wolves illa ute. De förlorade match fem mot Colorado Eagles med 3–7 och är därmed en förlust från att bli utslagna ur slutspelet. Varken Joel Nyström, Felix Unger Sörum eller den till Djurgården ryktade Noel Gunler registrerade några poäng i förlustmatchen. Däremot hade den tjeckiske tidigare Malmöbacken Dominik Badinka en assist.

I Colorado är målvakten Isak Posch enda svensken, men han har hittills inte fått speltid i slutspelet efter att ha gjort 28 matcher i grundserien.

I nattens match hade Chicago en tidig 2–0-ledning och gick fram till 3–2 i den andra perioden efter att Colorado kommit tillbaka. Där sköt gästerna dock tre raka mål och avgjorde tillställningen.

Nu väntar en vinna eller försvinna-match för Wolves natten mot måndag.