Chicago Wolves huvudtränare, Bob Nardella straffas efter helgens match.

AHL meddelar att hans homofobiska utspel ger tio matchers avstängning.

Under den kommande månaden kommer AHL-laget, Chicago Wolves få klara sig utan sin huvudtränare, Bob Nardella. Detta efter att han under helgens förlust mot Texas Stars åkt dit för abuse of officials.

Ligan meddelar under tisdagen att tränaren använt sig av homofobiskt språk mot domaren och att han därmed kommer att stängas av över de tio (!) kommande matcherna för Wolves. Återkomsten kommer att kunna ske 6 januari.

Om namnet låter bekant är det för att sonen, Bobby Nardella just nu gör sin andra säsong i Sverige. 2020/21 smällde den amerikanska backen in poäng i Djurgården och nu gör han detsamma i SHL med HV71.

Bob Nardella, den äldre, gör sin tionde säsong som tränare i Chicago Wolves.

Laget är det enda i AHL som inte har någon koppling till en NHL-organisation. Denna säsong finns inga svenskar i laget, men under 2022/23 spelade trion, William Lagesson, Noel Gunler och Malte Strömwall i klubben.

